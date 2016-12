Grupo de músicos fará coleta de doações ao Tradef

QUADRO DESTAQUE

CÉLIA SATO

Um grupo de músicos e voluntários promove nesta quinta-feira, às 20 horas, a seresta Será o Benedito? pelas ruas do Mogilar. A expectativa é arrecadar 400 quilos de alimentos para o Tradef, que atende hoje a 204 pessoas com deficiência, conforme informação da presidente Rita Ferreira.

Em sua 25ª edição, serão disponibilizadas 80 camisetas do evento para troca por doações. Quem quiser participar da seresta, devidamente uniformizado, pode obter a camiseta mediante a entrega de cinco quilos de alimento não perecível. Essa troca deve ser feita na concentração do evento no bar Da Gema, comandado por Alberto Melo, o Melinho, na esquina das ruas Monsenhor Nuno de Faria Paiva e Joaquina Maria de Jesus.









Depois, o grupo faz uma volta no quarteirão do Bairro onde se concentra e com a participação das crianças e jovens pede doações de casa em casa. “O doador de um quilo de alimento ganha uma música”, explica Maurício Pacheco, coordenador do evento. Ele também relata que um carro do Tradef acompanha a seresta de modo que as doações são encaminhadas na hora, diretamente para a entidade. Isso é feito também na concentração, quando ocorre a entrega dos alimentos em troca das camisetas.

No repertório, destaque para as músicas de Pixinguinha, Cartola e afins, durante a apresentação do grupo. A coordenação musical é de Pedro Abib. O evento, aliás, surgiu com o propósito de fazer serenatas para as namoradas e os pais e manteve esse foco por uma década, como lembra Maurício Pacheco. Depois, se transformou em evento de cunho social com o encontro de músicos.