Grupo de congada de Mogi apresenta estudo da dança em MG

Um estudo sobre a congada de Mogi das Cruzes será apresentado neste final de semana ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Belo Horizonte (MG), a fim de contribuir para o reconhecimento do movimento cultural como patrimônio histórico do País. O documento tem mais de mil páginas e um filme, e é fruto de pesquisas de Odair de Paula, Deo Miranda e do professor Jurandyr Ferraz de Campos, com informações e contribuição dos oito grupos de congada da Cidade.

Segundo Deo Miranda, coordenador da Casa do Congado, o estudo começou em 2014, depois que a organização venceu um edital do Governo Federal que propunha mapear a manifestação cultural. “Nós vamos apresentar uma pesquisa do que acontece em Mogi, com o atual reinado do Congo, que é composto pelos oito grupos em atividade”, explica. O trabalho recebeu o título de ‘Mapeamento e Resgate de Aspectos da Cultura Tradicional de Comunidades Afrodescendentes de Mogi das Cruzes’.

No relatório é destacado o reinado de congos oriundos dos imigrantes mineiros, que trouxeram o movimento para a Cidade em 1950. A equipe de Mogi irá à capital mineira em 20 pessoas, com pesquisadores, mestres e congadeiros. “Cada um vai apresentar o seu estudo. O nosso é de uma área urbana, mas vamos encontrar com pessoas de mantêm a tradição em locais isolados, como o caso da comunidade mineira de Ibirité”, contou Miranda.

Gislaine Donizete Afonso, de 38 anos, é a coordenadora da Congada de Santa Efigênia, vice-presidente da Casa do Congado, e vai até Minas participar do evento. “A congada me traz um sentimento tão forte. É muito mais do que uma dança, é uma relíquia deixada pelo meu pai”, conta, referindo-se a José Batista Afonso, que fundou o grupo em 1984. Aos oito anos de idade, Gislaine entrou para o movimento e aos 19 assumiu a coordenação, com a morte do pai. Hoje formado por 35 pessoas, em sua maioria simples, o grupo conta com filhos e netos descentes dos imigrantes mineiros que chegaram em 1950.

A tradição ainda se mantém e Eduarda Afonso, de 19 anos, começa a participar junto com a mãe da coordenação do grupo. Pela primeira vez, as duas vão viajar de avião. “Nós estamos bastante ansiosas, mas também muito felizes em poder contribuir com este estudo, mostrar a nossa tradição e levar o que escolhi por amor e não pode obrigação”, conta Eduarda.

Viaja também em nome da tradição mogiana o presidente da Casa, Silvio Antônio de Oliveira. Ele deixou Minas Gerais na década de 1990 e veio para a Capital Paulista. Lá, fundou o grupo Cambaiá. Quando veio para Mogi, juntou-se à Congada Santa Efigênia.

Além dos grupos já citados, a comitiva terá membros das congadas São Benedito, de César de Souza; Marujada de Nossa Senhora do Rosário; Batalhão de Nossa Senhora Aparecida; São Benedito do Santo Ângelo; e os grupos de moçambiques da Capela de Santa Cruz, do Divino Espírito Santo, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário da Vila Natal.