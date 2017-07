Grupo da Apae aprende a cozinhar

Cidades

Estudantes de 13 a 15 anos fazem parte da primeira turma do projeto Chefs Notáveis, focado na inclusão social

Jovens de 13 a 15 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) são os primeiros participantes do projeto Chefs Notáveis, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. O grupo está recebendo conhecimentos básicos de gastronomia nas aulas conduzidas pela professora Luriana Toledo, uma vez por semana. A turma está aprendendo técnicas de preparo de massas e molhos.

A inspiração veio do Instituto Chefs Especiais, escola com cursos de gastronomia para portadores da síndrome de down e jantares temáticos beneficentes. Para montar um programa semelhante em Mogi, o Fundo Social convidou Luriana Toledo, funcionária da Prefeitura, que participou do Master Chef 2016. Ela aceitou a proposta e a Apae foi incluída na iniciativa.

A presidente do Fundo Social, Karin Melo, acompanhou a primeira aula da turma, que terça-feira última. “Os alunos estão adorando, interagindo e aprendendo com alegria”, diz.

A iniciativa pretende despertar, nos alunos, a autonomia e a valorização dos jovens e de suas famílias.

O Instituto Chefs Especiais promove a inclusão social de pessoas com síndrome de down por meio da gastronomia, mostrando que elas, desde que estimuladas e respeitadas, podem e devem se tornar independentes para serem inseridas no meio social, seja no lazer ou no trabalho, respeitando suas limitações, mas estimulando o seu melhor.

O presidente da Apae de Mogi das Cruzes, João Montes, destaca o alcance do projeto: “É uma proposta muito boa e que agradou os nossos assistidos, na medida que proporciona a eles chances reais de inclusão”, disse.

Ele comentou que os alunos se entusiasmaram com a proposta e gostaram da primeira aula: “Fui esta semana e fiquei sabendo que todos gostaram muito. Teremos uma segunda turma e isso trouxe ainda mais motivação”, observou.









A primeira turma possui dez alunos, que participarão de quatro aulas, cada uma com três horas de duração, sempre às terças-feiras, na Apae. Quando as aulas terminarem, um evento gastronômico será realizado no próximo dia, das 19h30 às 21h30, no Helbor Patteo Mogilar. Toda a arrecadação será revertida para a compra de materiais para a próxima turma, que será formada também com alunos da Apae, só que mais velhos, entre 17 e 19 anos.

Esta nova turma terá aulas na segunda quinzena de agosto, seguindo a mesma fórmula da primeira. “Será um curso profissionalizante, com entrega de certificados pelo Fundo Social de Solidariedade, intitulado ‘Princípios Básicos de Culinária’. O objetivo é estimular nossos jovens a terem uma profissão por meio da gastronomia e faremos também um evento de formatura com esses alunos”, explica Karin Melo.