Grupo busca ajuda para paciente com ceratocone

O Coletivo do Morro, um grupo que reúne atividades de teatro, música e hip hop, na Rua Major Arouche de Toledo, busca meios de obter o tratamento oftalmológico para um de seus integrantes, o estudante Peterson Alexandre da Silva Gomes. Diagnosticado com ceracotone, uma doença ocular progressiva, Gomes, de 22 anos, tem encontrado dificuldades para o tratamento na rede pública e particular. Além de eventos beneficentes, o coletivo realizou uma consulta à Defensoria Público do Estado e ao Conselho Municipal de Saúde para viabilizar o atendimento médico.

Segundo Denise Andere, a opção dada pela rede pública é o transplante de córneas. “Um transplante é agressivo, possui riscos de rejeição, e o nosso objetivo é conseguir a instalação do anel dentro da córnea, um procedimento indicado para deter o avanço dessa doença”, disse. Na rede particular, os custos estimados para este tipo de tratamento são de R$ 10 mil.





Há dois anos, Peterson trata do problema. Ele possui convênio médico, que liberou um reembolso para a realização do tratamento, num valor abaixo do que o praticado por clínicas médicas. Outra opção é obter vaga no Banco de Olhos de Sorocaba (BOS). “O problema é que não consegui agendar nem a consulta”, afirma ele. A doença passou a evoluir mais rapidamente. “Então, eu publiquei nas redes sociais, e o pessoal do hip hop começou a ajudar”, acrescentou.

No final de semana, um evento beneficente com artistas e uma rifa arrecadaram R$ 1,1 mil. Participaram da iniciativa os grupos Nível de Cima, As Lavadeiras e Banda DK5, os DJs Kriador e Fil, os B Boys Kauã, Rogério e Jow. Houve também uma exposição dos trabalhos dos grafiteiros Jaum e Blef, que decoraram o espaço. A produção foi feita por Mc Acme e Denise Andere. “Vamos pressionar a rede pública e, esse recurso arrecadado, poderá ser usado para medicamentos e deslocamentos”, afirmou Denise.

Uma conta-corrente será criada para o recebimento de doações à campanha. Quem quiser contribuir pode obter outras informações na sede do Coletivo do Morro, à Rua Major Arouche de Toledo, 356, telefone 9-7512-0604.