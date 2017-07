Grupo alega discriminação do Prefeito de Suzano com evento LGBT

Cidades

NATAN LIRA

O presidente do Fórum Mogiano LGBT, Roberto Fukumaro, e a advogada presidente da comissão de diversidade sexual da OAB de Suzano, Kelly Campos dos Santos, procuraram a reportagem de O Diário na noite desta segunda-feira para reclamar da postura do prefeito de Suzano, em relação a um evento agendado para ser realizado às 19 horas, em uma das salas do prédio da Biblioteca Municipal, onde seria debatido o Plano Plurianual (PPA) Municipal sobre as questões LGTB. Segundo eles, o local estava fechado a mando do chefe do executivo Rodrigo Ashiuchi (PR).

“Nós havíamos seguido todo o protocolo para o agendamento e estava tudo correto, tanto que a maioria dos convidados está aqui presente, como a OAB, o vereador Lisandro, os representantes da Assistência Social e da Guarda Civil Metropolitana. Até o secretário municipal de Segurança, Fátimo Aparecido estava aqui, mas recebeu uma ligação do prefeito para ir embora. A gente fica muito triste porque é uma discriminação, já que na semana passada o PPA sobre a questão animal aconteceu sem qualquer empecilho”, contou Fukumaro.

De acordo com Kelly, a reunião iria ocorrer mesmo assim, nas escadas do prédio, e o resultado será levado pelo vereador ao plenário da Câmara Municipal. “São assuntos importantes para o público LGBT, como saúde, segurança, sobretudo às travestis, o debate sobre a questão de gênero nas escolas, entre outros. Isso não pode ser tratado com indiferença por um prefeito”, enfatizou Kelly.

Segundo o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, não houve resistência por parte do governo ou qualquer tipo de retalhação quanto à reunião que aconteceria na noite desta segunda-feira. O gestor afirmou que, em razão de incompatibilidade de agenda, já que ele mesmo não poderia estar presente na ocasião e nem representantes da Secretaria Municipal de Governo, pasta responsável pelas discussões referentes do Plano Plurianual Participativo (PPA), foi solicitado que o Gabinete desmarcasse a reunião, informando, inclusive, o vereador em questão. “Ashiuchi preza pelo diálogo e pela participação popular, tendo como principal bandeira a construção de uma cidade melhor para todos, sem distinção de credo, raça, cor, classe social ou gênero”, trouxe a nota enviada a redação de O Diário.