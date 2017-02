Grupo agenda para esta quarta ato contra aumento da passagem em Mogi

DESTAQUE

NATAN LIRA

Movimentos sociais de Mogi mobilizam a internet para um manifesto, nesta quarta-feira (1º), contra o aumento da passagem na Cidade. Este deve ser o quarto ato do grupo, que protesta desde o início do mês, quando as concessionárias do transporte público municipal propuseram reajustar de 23,7% a tarifa de ônibus. Na última sexta-feira, o prefeito Marcus Melo (PSDB) sancionou o aumento de R$ 0,30. Os passageiros já pagam, desde domingo, R$ 4,10 para andar nos coletivos de Mogi.

Segundo um dos organizadores, a convocação é para que os mogianos assistam a primeira sessão da Câmara Municipal, realizada às 15 horas, no prédio do Legislativo, no Centro Cívico. Logo após a sessão, por volta das 17 horas, eles darão início ao ato, no Terminal Estudantes.

Nesta segunda-feira (31), o Ministério Público opinou a favor ao pedido de liminar para suspender o aumento da tarifa na Cidade. O documento, de autoria de Manoel Benedito de Lima Filho, o vereador Rodrigo Valverde (PT), Alvaro Nicodemus Sanvido, Silvio Aparecido Marques, Vinícius Duarte Martins e o advogado Delmiro Goveia, foi protocolado no final de semana. A ação é contra a Prefeitura, o prefeito Marcus Melo e as empresas CS Brasil e Princesa do Norte.

Os autores alegam que o reajuste da tarifa é abusivo, pois é superior a inflação acumulada no período (6,4%). Eles ainda dizem que não houve publicidade do ato, além de não respeitar o quórum de membros do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (Comutran) para o pleito do reajuste.

Em entrevista a O Diário, Melo afirmou que o departamento jurídico da Prefeitura vai enviar as explicações sobre o aumento à Justiça. “O valor foi apresentado e dada toda a publicidade, inclusive através das rádios, jornais e TV. Mas sempre vamos atender as demandas que surgirem para este e outros casos. A decisão da justiça a gente sempre vai acatar”, enfatiza.