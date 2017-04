Greve para atazanar

Cartas

Com recursos do imposto sindical, que provem dos trabalhadores, sindicalistas com a ajuda do PSOL, PCdoB, PDT, e principalmente do PT, querem com a greve geral anunciada para esta sexta-feira (hoje), atazanar de vez a vida da sociedade brasileira. Esses mesmos sindicatos e partidos que se lixaram para corrupção, para a derrocada da economia brasileira e o desemprego de 13,5 milhões de trabalhadores, culpa exclusiva de governos petistas, agora, preocupados que estão com as boas iniciativas na érea econômica do governo Temer, prometem tumultuar a Nação. A desculpa é que são contra as reformas em curso da Previdência e Trabalhista, que o PT não teve a grandeza de realizar. E como ato de terror, mentem pelas redes sociais, que os trabalhadores serão prejudicados. Dessa forma, neste dia 28 de abril, pretendem obter o apoio dos metroviários, motoristas de ônibus, professores de escolas públicas e privadas, e de entidades de movimentos sociais para paralisar também os aeroportos do País. Mas preocupantes são relatos de comerciantes em São Paulo, que gente envolvida na promoção desta estúpida e inoportuna greve geral está ameaçando com represálias os empresários que não fecharem as portas de seus estabelecimentos. Infelizmente, é o que de melhor sabem fazer…

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com