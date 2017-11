Grazi busca o 6º título

Esportes

GERSON LOURENÇO

A mogiana Graziele de Jesus faz seus últimos treinos visando as disputas dos Jogos Abertos do Interior, competição que começa no próximo dia 16, em cinco cidades da Região do Grande ABC. Atual campeã Paulista e tetracampeã brasileira, ela vai em busca do sexto título da chamada Olimpíada Caipira na categoria mosca, até 51kg, pela cidade de São José dos Campos. Grazi, como é conhecida, vai fazer sua última competição da temporada, na região de São Bernardo do Campo.

Integrante da equipe brasileira e sendo preparada para as disputas dos Jogos Olímpicos de 2020, no Japão, Grazi defendeu o País na terceira edição do International Boxing Tournament “Balkan”, que foi realizado na Bulgária, na última quinzena do mês passado.

Grazi obteve a medalha de prata. Na decisão, ela perdeu da norte-americana Virgínia Fuchs, uma velha conhecida da pugilista mogiana, depois de vencer três lutas contra boxeadoras europeias.

É a terceira derrota de Graziele para a norte-americana. A segunda foi no ano passado, quando a mogiana ficou bem perto de garantir uma vaga na Olimpíada do Rio de Janeiro. Ela foi eliminada durante o Mundial de Astana, no Cazaquistão, em maio, ao perdeu de Fuchs, por 3 a 0.

Dois meses antes, Grazi também foi superada por Fuchs no Torneio Pré-Olímpico das Américas, em Buenos Aires (Argentina), na última luta que daria vaga para os Jogos, e foi quarto lugar.

Torneio

Os boxeadores da Associação de Lutadores e Futuros Astros (Alfa) fazem amanhã os últimos combates visando os Jogos Abertos do Interior. Nesta temporada, a equipe mogiana vai representar o boxe de Biritiba Mirim nos Jogos Abertos, a Olimpíada Caipira. Com a participação de 40 pugilistas, será realizada a 1ª Copa Alfa de Boxe, programada para o Centro de Treinamento Yoshinaga, no Centro de Mogi (rua Francisco Franco, 375). Segundo o técnico Anderson Firmino, sertão 20 combates das classes infantil, cadete e adulto. Além de boxeadores do Alto Tietê, vão participar atletas das cidades de São José dos Campos, São Vicente, Caraguatatuba, São Paulo e Guarulhos. “É uma preparatória para os Abertos”, confirmou Firmino.