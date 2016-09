Comentários (0) Artigos Like

Em um mercado cada vez mais globalizado, é imprescindível se destacar na carreira diante dos demais. E uma das maneiras de fazer isso é realmente se preparar tecnicamente, apostando em conhecimento e capacitação. Um profissional graduado é sempre mais valorizado no mercado, que, por sua vez, o enxerga como uma pessoa disposta a se desenvolver.

Para facilitar o acesso ao Ensino Superior, a Universidade Braz Cubas oferece condições especiais para quem deseja fazer uma graduação, principalmente para aqueles que adiam este sonho – seja por falta de tempo e/ou recursos. É possível, por exemplo, optar pela Educação a Distância (EAD). Além de ser uma opção de ensino que oferece condições muito especiais, o aluno ainda conta com flexibilidade de horário para estudar.

A Universidade Braz Cubas, que é referência na EAD, tem na grade cursos nas áreas de Direito, Educação, Engenharia, Gestão e Negócios, Saúde e Tecnologia com conteúdo 100% on-line. O aluno estuda quando e aonde quiser, adequando o aprendizado à própria rotina.





Uma das vantagens da Graduação EAD da Braz Cubas são as mensalidades acessíveis, principalmente se comparadas aos cursos presenciais tradicionais. O aluno consegue viabilizar seus estudos e ainda tem em seu currículo a chancela de uma instituição com mais de 75 anos de existência.

Outra vantagem da graduação on-line é o dinamismo. Os acadêmicos assistem às aulas pela internet e só comparecem ao polo para a realização da prova final. Durante todo o curso, os alunos são acompanhados por tutores, que auxiliam na compreensão do conteúdo e do aprendizado. Além de Mogi das Cruzes, a Universidade Braz Cubas possui polos espalhados pelas principais capitais e cidades do Brasil.

Cursar uma graduação em EAD também conta pontos para as empresas. Em decorrência do dinamismo mercadológico, as companhias buscam profissionais interessados em estudar para aprimorar o conhecimento e ainda estimular a resolução de problemas, dando embasamento para lidar com os projetos dentro das companhias.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas