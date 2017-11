Governador sanciona lei que classifica Mogi como Município de Interesse Turístico

QUADRO DESTAQUE

A lei que transforma Mogi das Cruzes e outras 30 cidades paulistas em Municípios de Interesse Turístico (MIT) foi assinada ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, na Capital. A novidade garantirá o repasse de recursos estaduais, que serão aplicados no turismo local para avanço contínuo do setor. A Assembleia Legislativa já havia aprovado, no último dia 26 de outubro, o projeto de lei que garantiu a classificação à Cidade.

O prefeito Marcus Melo (PSDB) compareceu à solenidade, ao lado do coordenador municipal de Turismo, Mateus Sartori, e também do deputado estadual Marcos Damasio (PR), responsável pela propositura do projeto junto à Assembleia Legislativa. O vice-governador Márcio França e o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, também prestigiaram a solenidade.

“Na semana passada já tínhamos recebido a notícia da aprovação do projeto na Assembleia Legislativa e agora estamos vendo a concretização dessa classificação, com a sanção do governador. Sabemos do potencial turístico que nossa Cidade realmente tem e também de como essa adequação vai contribuir para o fomento do turismo local”, pontuou o prefeito.

Melo destacou a participação da Universidade de São Paulo (USP) na conquista mogiana, pois um convênio firmado entre a cidade e a USP garantiu a elaboração do Plano Diretor de Turismo da Cidade – um dos itens exigidos para que um município possa obter a classificação.

Já o governador parabenizou as cidades classificadas e frisou o incremento econômico que o turismo traz para os municípios. “Isso significa mais oportunidades de emprego e de renda para as pessoas, o que é fundamental para as economias locais”, disse. Como informação, Alckmin lembrou que desde 2011 o Governo do Estado destinou R$ 1,2 bilhão às cidades turísticas paulistas.

Processo

A definição de Mogi como Município de Interesse Turístico partiu de uma articulação, no início deste ano, do prefeito Marcus Melo, com o deputado Damasio e o coordenador de Turismo, Mateus Sartori. O assunto também foi levado a reuniões do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que chegou a receber a visita do então secretário estadual de Turismo, Laércio Benko, bem como do secretário-adjunto da Cultura do Estado de São Paulo, Romildo Campello.

O processo referente à adequação de Mogi transcorreu sem empecilhos, pois a Cidade possui todos os atributos exigidos. Para ser classificado como MIT, o município precisa comprovar o potencial turístico e ser dotado de meios de hospedagens, pontos de alimentação, serviços de informações turísticas, serviço médico de emergência, coleta de resíduos sólidos e abastecimento de água potável. Outras exigências são a existência de um Conselho Municipal de Turismo em atividade e de um plano diretor de turismo.









A adequação sancionada ontem pelo governador garantirá a Mogi recursos da ordem de R$ 600 mil por ano. A verba será investida em ações de estímulo e fomento ao turismo local, de modo a gerar o aquecimento do setor e da economia municipal de uma forma geral, com a criação de emprego e renda.