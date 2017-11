Good, bien, bueno

Editorial

Mais do que eventos de cunho comercial para que a Bélgica pudesse expor e comercializar sua reconhecida diversidade de marcas de cervejas, o tratado de irmandade entre Mogi das Cruzes e a Cidade belga de Tournai, firmado a partir da Copa do Mundo de 2016, está prestes a resultar numa ação de cunho cultural de grande importância para os mogianos.

A partir de um convênio assinado no início desta semana, entre a Prefeitura local e a Altissia, empresa com sede na Bélgica e especializada em projetos linguísticos flexíveis e inovadores, cerca de 300 mil pessoas da Cidade poderão ser beneficiadas com cursos de inglês, francês e espanhol, com previsão de início a partir do próximo ano.

Denominado “Mogilínguas”, o projeto terá cursos voltados, principalmente, para maiores de 16 anos, que representam 69% da população local. Numa plataforma feita sob medida para Mogi, eles poderão ser acessados por meio de aplicativo em celulares, ou em computadores, além das aulas presenciais que serão oferecidas em locais a serem definidos na Cidade. Tudo para que a comunidade possa participar ativa e diretamente de eventos que promovam o uso das línguas, como ressaltou Sheila Kiss, gerente de projetos da Altissia Brasil.

Conforme fez questão de ressaltar o cônsul-geral da Bélgica, Charles Delogne, “o aprendizado de outros idiomas é capital para que a Cidade se abra para o mundo e Mogi é pioneira nesse sentido”, diz ele, fazendo referência ao primeiro projeto desenvolvido no País para um público em grande escala.

Não há que se duvidar da importância de um projeto que permitirá o acesso democrático de toda a comunidade mogiana ao aprendizado de três importantes idiomas, indispensáveis ao mundo globalizado dos tempos atuais. A facilidade do acesso da população em geral aos cursos que serão disponibilizados gratuitamente é outro fator que merece destaque. Afinal, quem é que nos dias atuais não dispõe de um celular ou computador com acesso à internet?

E é com projetos como esses que a Cidade recebe a retribuição pela acolhida oferecida ao time de futebol da Bélgica que ficou hospedado em Mogi das Cruzes, durante a recente Copa do Mundo no Brasil.

Foi nesta época, em meio às homenagens prestadas pelas autoridades mogianas aos belgas, que nasceu uma sólida amizade que, a julgar pelo convênio recém-firmado, continua a produzir resultados mais que positivos para os mogianos.

“A tecnologia nos uniu de fato e o aprendizado de línguas proporcionará oportunidades para nossos jovens”, afirmou o prefeito Marcus Melo (PSDB), que certamente tentará buscar o apoio da Bélgica também para seu projeto de tecnologia da informação, que está sendo gestado na Cidade.

Por tudo isso, é certo que a irmandade com Tournai certamente terá outros desdobramentos positivos num futuro próximo. O que será muito bom para Mogi. Ou, se preferirem, good, bien ou bueno. E que assim seja.