Goleiro Waldir Peres passou pelo União como treinador

Informação

Waldir Peres, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, que faleceu domingo, aos 66 anos, vítima de infarto agudo, em Mogi Mirim, Interior de São Paulo, teve fortes ligações com o futebol mogiano e com a própria Cidade, onde viveu, durante o tempo em que atuou como treinador do União FC, a partir dos anos 1993 e 1995, quando a equipe era presidida pelo então vereador e biomédico, José Eduardo Cavalvanti Teixeira, o Ado. Não houve conquistas de títulos, mas, durante a primeira temporada do técnico, o time mogiano conseguiu ascender à Série A-3 do Paulistão, o que levou o presidente a convidar o técnico para uma nova temporada, numa das boas fases do alvirrubro da Rua Casarejos. “Entre nós, sempre houve um relacionamento em um nível muito elevado, pois ele sempre foi um excelente profissional, de grande reputação e honestíssimo”, disse Ado, à coluna, que ficou sabendo da morte de Peres, enquanto assistia ao jogo entre Fluminense e Corinthians, enquanto visitava uma fazenda de sua propriedade, fora do Estado de São Paulo. “Levei um susto quando o locutor afirmou que ele havia morrido em Mogi. Imaginei que ele, por algum motivo, estivesse em Mogi das Cruzes, mas seu falecimento aconteceu em Mogi Mirim”, disse o ex-presidente unionista, que também se surpreendeu com a causa da morte do goleiro, já que nos muitos exames que fez durante sua permanência no União, nunca apresentou qualquer problema relacionado ao coração ou circulação”. Waldir Peres, que chegou a Mogi após uma bem-sucedida carreira como goleiro do São Paulo e, principalmente, da Seleção Brasileira, marcou sua passagem pelo time pela “dedicação ao trabalho, buscando sempre trazer o melhor para nossa equipe¨, como recordou o ex-presidente do União. Ado também destacou o trabalho de Peres como goleiro. “Foi um dos grandes goleiros que passaram pela Seleção do Brasil”, diz o entrevistado que atribuiu à obra do acaso o gol sofrido por Peres contra a Rússia, durante a Copa, de uma distância de cerca de 30 metros. “Ter sido chamado de ‘frangueiro’ por isso foi um adjetivo que ele nunca mereceu, pois após a má sorte contra os russos, ele se redimiu com pelo menos duas grandes defesas que salvaram o Brasil no jogo contra a Argentina, logo em seguida, naquela Copa”. O velório do corpo do goleiro estava previsto para hoje, em São Paulo, onde ele deverá ser sepultado, amanhã, às 9 horas, no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi.

Quem dá mais?

Pela primeira vez em sua história de 60 anos, um título patrimonial do Clube de Campo de Mogi das Cruzes vai a leilão, por decisão judicial. Está em processo de execução de sentença na 2ª. Vara Cível do Forum local, no qual empresário do ramo de combustíveis executa cliente inadimplente. Como não houve lance em primeiro pregão, a segunda hasta vai até 2 de agosto e o lance mínimo, para venda, será de 60% da avaliação de R$ 6 mil (ou R$ 3.600,00).

Editorial

O editorial da edição passada deste jornal, que tratou da importância da preservação da Festa de Santana como reafirmação da identidade de Mogi das Cruzes com o seu passado, foi lido durante a missa noturna de domingo, na Catedral. A leitura ficou por conta do festeiro Valmir Donizete Pereira e da capitã do mastro, Ana Maria da Costa Guimarães.

“Acredito”

Um movimento de renovação política nacional e suprapartidário para dar vez e voz a uma nova geração na definição dos destinos do País; uma renovação de princípios, práticas e pessoas, num projeto de 10 anos, para um novo Congresso com a cara do Brasil. Estas são as bases do “Acredito”, formado basicamente por jovens que lançaram a primeira etapa de um manifesto, via internet, em São Paulo, devendo ter continuidade em outros estados. A mogiana Alessandra Monteiro é uma das participantes do movimento.

Luto

Foi sepultado, ontem à tarde, no Cemitério São Salvador, o corpo de Elvira Mármora, 105 anos, falecida às 11 horas de domingo. Antiga moradora do Edifício Drogasil, ela era solteira e frequentadora ativa das atividades religiosas da Catedral de Santana, em especial da Festa do Divino Espírito Santo. Na mais recente edição da Festa, ela foi homenageada pelo bispo dom Pedro Stringhini, durante a procissão de Pentecostes.

Cotidiano



Frase

Na conurbação que transformou a Região Metropolitana de São Paulo e ameaça levar de roldão suas peculiaridades, preservar ações como esta colabora, em muito, para que Mogi siga como exemplo.

Editorial de domingo deste jornal, destacando a importância da Festa de Santana para a Cidade