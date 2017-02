Gestão de cidades

Cartas

Alguns munícipes se emocionam ao verem obras faraônicas, como parques mal acabados, cinemas, luzes de Natal, shows, tudo às custas do contribuinte, muitas destas sem muita relevância, visam a promoção eleitoreira e não passam de midiáticas. Grande parte da população quer mesmo serviços que efetivamente tragam benefícios. Agora, que se fecharam os ciclos dos prefeitos e trancafiadas foram as indecentes caixas pretas das dívidas públicas, restou aos eleitos administrarem ou maquiarem, da melhor maneira possível, o presente de grego que seus padrinhos políticos deixaram.

É fato que todos estão jogando a culpa na crise. Só escondem que a atual situação ocorreu justamente pela ingerência, incompetência e com costumeiros aditivos complementares a obras que já saíram com alto custo na sua aprovação.

As cidades do Alto Tietê estão decadentes, serviços precários, buracos em vias, matos tomando ruas e calçadas, esgotos a céu aberto, serviços urbanos com falta de efetivo, inexistência de coleta seletiva, recapeamento asfáltico que dura pouco, obras inacabadas que foram alçadas como visionárias e corajosas pelos seus idealizadores e que, na verdade, têm se apresentado como um verdadeiro fiasco milionário.

Nada restou, a não ser apertarem os cintos, maquiagens provisórias, como cortes de comissionados, horas extras e gratificações. A festa carnavalesca foi suspensa para tristeza de muitos, mas o aumento da passagem garantiu alegria de poucos, o empresariado do transporte coletivo. Continuando assim, a elevação dos preços chegará ao ponto que, será necessário mudar a nomenclatura, para transporte seletivo, já que poucos serão capazes de custear.

