Geraldo Guimarães, um pai de doação e empatia aos 114 filhos

O Dia dos Pais do professor aposentado Geraldo Antônio Marques Guimarães, de 68 anos, ganhou um número considerável de filhos desde o ano 2000. De lá para cá, passou de dois filhos para 114. Ele não adotou e só teve mais dois biológicos, os demais são os assistidos nas cinco casas de Maria Maranathá que ele fundou há 18 anos e faz questão de tratar todos como se fossem filhos. “Eu descobri que só é possível ser feliz quando a gente faz alguma coisa pelo próximo. Então por mais que eu tenha problemas – se emociona – é uma relação muito forte que a gente cria. A minha vida é 24 horas cuidando e correndo atrás do melhor para eles, com a mesma garra que faço pelos meus filhos biológicos”, revela.

Para dar conta de toda esta família, o paizão acorda cedo e durante o dia visita as cinco casas da entidade, três em Mogi e duas em Santa Isabel. Ele chegou a cursar assistência social para entender da parte burocrática que rege as entidades. “O medo que grande parte da sociedade tem, eu não tenho. Eles são seres humanos e precisam de ajuda. Já tive caso de uma pessoa que passou pelo abrigo e voltou para a rua, se envolveu com drogas e veio aqui, armado, roubar televisão e outros aparelhos. É uma pessoa doente. O meu papel é ajudar”, diz.

O objetivo das casas Maranathá é prestar apoio aos pacientes com deficiência física e mental e problemas psicológicos. E é durante este tratamento que o pai por doação cria laços com os internos. “Quando eles vão embora, é o mesmo sentimento de um filho adulto saindo de casa. A gente se fala pelo telefone, se vê quando dá. Eles sempre vêm me visitar. É realmente uma família”, explica.

Guimarães é casado e tem quatro filhos biológicos, Priscila, de 38 anos, Felipe, 33, Rubens, 10, e João Paulo, 9. Segundo ele, nunca presenciou os filhos sentirem ciúmes dos assistidos. “Os dois mais novos ficam bastante nesta casa (a de deficientes). Eles jogam videogame com os meninos e todos se dão muito bem”, conta.

Ele conta que ele conheceu o sentimento de empatia quando ainda era engraxate na Cidade de Cruzeiro, aos 8 anos de idade, dois anos após saíram com os pais da cidade natal, Soledade de Minas (MG). A época, um padre o convidou para participar de um jogo de futebol com outras crianças. “Tinha um monte lá. A igreja era de nossa senhora auxiliadora e lá eu conheci a história dela. Foi onde eu despertei para ajudar o próximo”, conta.

Os anos se passaram e Geraldo formou-se em Letras e Educação Física e logo começou a dar aulas nas escolas públicas e particulares de Cruzeiro. “Nesta época, eu comecei a me envolver com os alunos que aprontavam muito. Sabia que por trás daquele comportamento errado deles havia uma questão social, fosse por problemas com os pais, dependência química, entre outros. Aí eu comecei a fazer um trabalho com esses alunos. Como eu sempre fui religioso, passei a levá-los para retiros. Mostrava que Deus tinha um olhar diferente para eles, e aí eu comecei a ver a importância desses ‘tratamentos’ na vida deles”, lembra.

Mas foi um rapaz em situação de rua que despertou em Geraldo a intenção de criar um lar para cuidar dessas pessoas. “O nome dele é Henrique e ele estudava numa escola do Vale do Paraíba. Na época, eu já havia mudado para aquela Região. Mexia muito comigo aquela situação, porque ele era um rapaz bom, e consegui ajudar a ir para um abrigo”, conta. Mas a vontade só se transformou em realidade em 2000, quando passou a trazer jovens para participar de retiros em Mogi e um deles sugeriu que ele fundasse um abrigo na Cidade.









Hoje as casas de Maria Maranathá são separadas – duas atendem deficientes, uma é destinada às mães com filhos e outras duas recebem dependentes químicos e pessoas em situação de rua. E a vontade de ter ‘novos filhos’ não para. Durante a reportagem, Geraldo recebeu uma ligação da Câmara Municipal de Mogi convidando-o para participar das reuniões da Comissão Especial de Vereadores (CEV) que busca uma solução aos jovens que completam 18 anos nos abrigos. “Eu sugeri montar repúblicas para ajudar a dar os primeiros passos. Oferecer capacitação, fazer currículo e ajudar até que consiga se manter”, conta.

Desejando força para continuar o trabalho, o paizão sorri e conta uma novidade. “Tem um casal usuário de crack internado no São João que tem uma filha de 10 meses. Ela me chama de vô”, diz e sorri.

Duas histórias

Em frente ao número 269 da Rua Antônio Meyer, no Centro de Mogi, estava um rapaz moreno, cadeirante e prestativo. O problema na fala não o impediu de perguntar o que queríamos.

Onde está o senhor Geraldo?

“O meu pai! Venham comigo”, disse.

Apesar de ressaltar várias vezes não fazer distinção entre os internos e tratar todos como seus filhos, Geraldo Antonio Marques Guimarães destacou as histórias de Caíque e Cristina, que lhe despertam ainda mais o “amor fraterno”.

Caíque César Cândido foi o rapaz que nos recebeu. É filho de uma mulher dependente de drogas. A mãe fugiu de casa quando ele tinha três anos e o levou consigo. Dias depois, o deixou em um hospital. Por isso, ainda pequeno, foi acolhido no Lar Batista, onde ficou até os 18 anos. Com a chegada da maioridade, precisava deixar a entidade e Geraldo o abrigou. “O Caíque chegou jogando futebol, andando normal. Depois, começou a ficar doente e descobrimos que ele sofre da síndrome de Charcot-Marie-Tooth, uma doença que atrofia os músculos. Hoje não anda mais e, segundo os médicos, não terá muito tempo de vida, porque vai chegar um dia em que os músculos do peito vão atrofiar”, explica Marques, emocionado.

Já Cristina Nunes Requeno é uma moça alegre, que dá um sorriso gengival quando Geraldo diz: “Eu sou seu pai”. “Resgatamos a Cristina porque a mãe que tinha problemas psicológicos. Ela morava em uma casa de palafita em que a água suja batia no joelho. Há dois anos ela está aqui, agora possuo a tutela. É um dos amores da minha vida”, entrega ele.