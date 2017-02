Geraldinho retorna às competições

Esportes

GERSON LOURENÇO

Apesar de jovem, o mogiano Geraldo de Melo Campos, o Geraldinho, volta a disputar o Campeonato de Salto Nacional – Torneio de Verão – de hoje a domingo, na Hípica Santo Amaro, na Capital. Com 15 anos, o ginete vai para a sua quarta participação na tradicional competição que abre o calendário da Federação Paulista de Hispismo e com a chancela da Confederação Brasileira de Hipismo. Com experiência adquirida nas últimas provas, ele poderá obter bons resultados no evento com cavaleiros e amazonas de todo o Brasil.

No Torneio de Verão, Geraldinho formará conjunto com a égua Unforgetable 3K e saltará obstáculos de até 1,25 metro em três dias de competição. Os participantes vão fazer quatro passagens pela pista. Serão duas hoje, uma amanhã e na final, neste domingo.

Desde sua última participação em campeonatos oficiais, em novembro do ano passado, Geraldo vem se preparando em seu centro de treinamento Manege Serra Atlântica, em Guararema, para dar seu melhor nessa prova que marcará sua estréia na temporada 2017.

Por causa da idade, o mogiano ainda fará esta temporada na categoria Jovens Cavaleiros, saltando obstáculos de até 1,25 metro, embora já venha treinando desde meados do ano passado na altura de 1,35 metro.

Ainda sem patrocínio, Geraldo prevê uma temporada modesta. Além desse torneio, ele pretende participar de cinco etapas da temporada regional e o Campeonato Paulista em maio. Se até julho ele conseguir mais apoio, participará também do Campeonato Brasileiro, este ano programado para Santa Catarina.

Em março do ano passado, Geraldinho decidiu ficar de fora das competições para a família investir no centro de treinamento Serra Atlântica, em Guararema. Neste período, o cavaleiro se dividiu com os estudos, na preparação de cavalos e às aulas de equitação para jovens iniciantes.

Acostumado a participar de praticamente todo o calendário, ele participou de duas provas na temporada 2016. A primeira foi em fevereiro, quando Geraldinho obteve a quarta colocação na primeira etapa Nordeste Vale Salto Para Iniciante e Temporada Oficial de Salto da classe Jovens Cavaleiros – obstáculos de 1m20. As provas foram no Centro Hípico Nashiville, em Piracaia.

E fechou o ano com a quinta colocação na categoria Jovens Cavaleiros no Campeonato de Salto Nacional na Sociedade Hípica de Campinas – também no interior de São Paulo, em novembro de 2016.