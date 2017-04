Editorial

No esteio da crise econômica que desemprega cerca de 13% da população brasileira e demora a dar sinais mais sólidos de recuperação, organizações não-governamentais e entidades de diferentes estaturas estão passando sérias dificuldades financeiras. Inclusive as mais antigas e mais estruturas. É nesse cenário que Mogi das Cruzes descobre a gentileza como valor para a transformação social e humana.

Esse jornal divulgou nesta semana o Projeto Gentileza Gera Gentileza realizado por voluntários da ONG Jabuti, criada em 2005 e responsável pelo atendimento de 100 crianças no Centro de Convivência Infantil, no Distrito de Jundiapeba. O nome da ação lembra José Datrino (1917-1996), personalidade urbana conhecida como Profeta Gentileza e José Agradecido, que pintava inscrições de paz e amor em viadutos do Rio de Janeiro. Nas frases, ele criticava o “capital que vende tudo e destrói tudo”, defendia a gentileza como um “remédio para todos os males”.

E é nesse conceito que apoiadores da ONG Jabuti estão pretendendo se encontrar a cada dois meses na sede da entidade em apresentações culturais (música, dança, teatro), além de palestras educativas e atendimentos médicos (clínica geral e odontologia).

Certamente que sabemos que um dia a cada dois meses é quase nada para atender todas as necessidades da comunidade de um distrito em franca transformação. Até alguns anos atrás, Jundiapeba era majoritariamente composta por famílias de baixa e baixíssima renda. Hoje, não mais. A composição cênica das ruas do lugar denota a melhoria das habitações, a maioria com a fachada escondida por muro e portões altos, um claro sinal do clima de insegurança do lugar. Porém, ali, resiste, sem dúvida, um potente bolsão de pobreza, com milhares de famílias carentes não só de renda e trabalho, mas de educação e orientação social. Assim, um dia inteiro de atenção a cada dois meses vira muito.

O poder público tem olhado mais para Jundiapeba. E algo importante tem acontecido ali e em outros bairros. Ongs, como a Jabuti, são detentoras de um poder de transformação social consistente porque conseguem interferir diretamente na vida de pessoas muito carentes.

A lógica é simples: enquanto o estado tem uma visão sobre a indisponibilidade de dinheiro público para dar creche a todos, o trabalhador e o voluntário dessas comunidades conhecem a fundo o pai e a mãe que carece de uma vaga para o filho de três anos para poder trabalhar e manter a sobrevivência da família.

Desse ponto, nós voltamos à dançarina, ao músico, ao médico e ao dentista que estarão hoje no Centro de Convivência da ONG Jabuti. Eles transformam pessoas, vidas, futuros. O desprendimento e a consciência cidadã dessas pessoas fazem Mogi uma cidade melhor, mais gentil. E o melhor, muitos deles sem buscar voto, nem holofote.