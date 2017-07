Cartas

Mais uma vez o governo vai enfiar a mão no bolso do povão para poder pagar uma conta que nunca vai fechar, pois as mordomias que esses politiqueiros têm nunca acabam. Foi noticiado pela imprensa que o

Governo já arrecadou mais de 1 trilhão de reais, mas mesmo assim o déficit continua.

Mas como sanar esse problema se os deputados têm 25 assessores,os senadores 60, auxílio moradia de 4 mil reais, mesmo se o parlamentar possuir imóvel, plano de saúde para os filhos até 30 anos de idade, e até regalias para juízes? Como, se para votar a favor do presidente, os parlamentares fizeram o governo gastar mais de 2 milhões de reais?

O sistema de saúde é um caos por falta de quase tudo, pessoas morrem por falta de atendimento contra o câncer. Há falta de equipamentos e quando eles existem, acabam guardados, sem pessoal capacitado para operá-los.

A mídia mostra isso todo dia: escolas sem condições de um atendimento adequado aos alunos, profissionais da saúde e educação mal pagos, e a solução do governo é aumentar impostos, pois dizem que com mais de 14 milhões de desempregados, a arrecadação caiu.

E agora, quem vai pagar a conta é o povo, pois se a gasolina aumenta, todos os produtos de primeira necessidade também aumentam.

Infelizmente, nossa população, na sua maioria, ainda vota sem conhecer os ladrões que depois de eleitos vão nos roubar e viver como milionários, às custas do suor do povo que precisa acordar e tirar da política esses salafrários que, mesmo com esses salários milionários, ainda roubam, para a desgraça da população.

Antonio Leme Filho

tonyfilho51@gmail.com