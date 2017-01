Garotada faz a festa na clínica

Esportes

Com a participação do elenco e centenas de crianças e adolescentes, começou ontem, à tarde, a Clínica de Basquete do Mogi/Helbor. O evento está sendo realizado em uma quadra montada em uma área do no ComVem Patteo Mogilar. As atividades são gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes de cinco a 16 anos, de ambos os sexos. O projeto será realizado até o dia 5 de fevereiro. As atividades são separadas por faixa etária e acontecerão nos períodos manhã, tarde e noite, de acordo com a idade. Cada turma, porém, tem limite de 30 participantes por dia, por isso, é importante chegar antes do horário marcado.

Na quadra, o time mogiano treina para o duelo com o Flamengo, nesta terça-feira à noite, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB).