Garantia de direitos a quem mais precisa

Floriano Pesaro

O fenômeno da pobreza se materializa com características próprias em cada uma de nossas cidades. Estamos convictos de que o fortalecimento dos municípios e das redes locais são fundamentais para a superação das vulnerabilidades sociais. Fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) implica em aplicar a gestão descentralizada, democrática, transparente e participativa.

Com esse foco, o Governo do Estado de São Paulo tem atuado com empenho no combate à pobreza. Segundo a Fundação Seade, em 2015, o índice de mortalidade na infância, com crianças de 0 a 5 anos, era de 12 mortes por 100 mil crianças nascidas. Em 2014, o índice era de 13,1.

Os números têm caído com melhorias nas condições de vida e também com programas de segurança alimentar. Há 18 anos, São Paulo conta com maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do país. O Vivaleite beneficia mais de 318 mil famílias com crianças com idade entre 6 meses até os 5 anos e 11 meses.

Assumimos o compromisso de aplicar uma política pública de qualidade. Desde 2015, os programas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) focalizaram as famílias inseridas no Cadastro Único (CadÚnico), prioritariamente com renda mensal per capita menor ou igual a ¼ do salário mínimo. Ao tirá-las da invisibilidade, garantimos o acesso a seus direitos e descobrimos quais são suas vulnerabilidades. O CadÚnico dá acesso a benefícios sociais, como Tarifa Social de Energia Elétrica e Programas de Transferência de Renda.

A SEDS, por meio do Vivaleite, tem realizado capacitações com os profissionais das prefeituras para atender a demanda do CadÚnico. O cadastramento deve ser realizado nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Para isso, o Estado conta com o empenho e dedicação das prefeituras paulistas. A união entre os poderes, estadual e o municipal, possibilita o acesso das famílias aos seus direitos.

A partir de políticas públicas focadas para quem mais precisa, conseguimos chegar mais perto dessas pessoas. Contamos com a parceria dos municípios no cadastramento do CadÚnico para que possamos trabalhar diariamente para um Estado cada vez mais forte, igualitário e eficaz.

Floriano Pesaro é secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo