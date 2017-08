Galpão industrial no Mogilar é utilizado por sem-tetos

QUADRO DESTAQUE

O galpão industrial localizado na altura do número 142 da Rua José Alves dos Anjos, no Bairro do Mogilar, continua trazendo problemas para a vizinhança. O local permanece sendo utilizado por moradores de rua que transformaram o ponto em abrigo, deixado em péssimas condições de limpeza quando os ocupantes vão embora, pela manhã.

No galpão, que é aberto, eles fazem suas necessidades fisiológicas e protagonizam cenas de sexo diante dos vizinhos.

A artista plástica Célia Boratto diz que já pediu providências à Prefeitura e outros órgãos, mas até agora não encontraram uma solução para o problema. “É um absurdo o que acontece naquele local, sem que alguém tome uma providência”, diz ela.

Outro ponto usado por pessoas em situação de rua fica na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em frente ao prédio onde funcionou durante anos a unidade estadual que distribuía medicamento de alto custo.

Passagem

A moradora também reclama do fechamento da passagem de nível da Rua Dr. Deodato Wertheimer, que, segundo ela, “isolou o Bairro do Mogilar”.

“Acabou com o Mogilar”, disse ela, lembrando também que estão “um horror” as condições da passagem das proximidades da Rua Cabo Diogo Oliver. “Quem já é idosa, como eu, tem muita dificuldade em caminhar pelo piso esburacado daquele ponto, onde as pessoas são empurradas ao atravessar a passagem por sobre o túnel já em operação. Além de tudo, quem mora do lado de baixo da linha precisa dar uma volta enorme para conseguir atravessar a via férrea”, diz ela.