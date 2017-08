Galpão estreia ‘O Diário de Um Louco’

Caderno A - Capa

Estreia nesta sexta-feira no Galpão Arthur Netto a temporada do espetáculo “O Diário de um Louco”, da Trupe Café Com Gancho. A peça marca a formatura dos alunos da turma IX da Oficina Livre de Teatro do Galpão. Os ingressos têm preço único de R$ 10,00 e podem ser adquiridos no próprio espaço cultural.

A história da peça se constrói sobre o conteúdo do diário do funcionário público russo Aksenti Ivanovich, que dia a dia vê sua vida mudar a partir de desejos não atendidos. O que ele escreve no diário vai revelando uma trajetória de frustração, perturbação, adoecimento, violência e exclusão, numa verdadeira montanha-russa de intensidades e sentimentos.

São 13 atores em cena, numa adaptação da obra de Nikolai Gogol, escritor russo do século XIX. A montagem do grupo é voltada para o “teatro de grupo”, valendo-se da força do coletivo para chegar à composição de um personagem multifacetado, sensível e arquiteto de várias realidades (reais?) em que “pisa” para realizar sonhos e desejos e alcançar sucesso, felicidade e poder.

Na pesquisa, a loucura foi abordada de maneira especial e um estudo prévio sobre desenvolvimento da personalidade e psicopatologia, na abordagem psicanalítica, foram base para a reflexão inicial e para a construção do “louco” em questão, o funcionário público Aksenti Ivanovich.

No elenco estão os atores Adilson Vidal, Agno, Carol Ferreira, Gabi Targat, Guilherme Mattos, Julianne Simão, Luiz Paulo Martins, Mara Cândida, Raul Rodrigues, Rayane Luiza, San Domingues, Thony Sant’Ana e Vitória Andrade. A direção é de Manoel Mesquita Junior e Thiago Fernando Costa.

O ingresso pode ser adquirido todos os dias a partir das 17h ou reservado pelo telefone ou e-mail galpaoarthurnetto@uol.com.br. A temporada vai até dia 13 de agosto, de sexta a domingo, sempre às 20h. O endereço do Galpão é Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23, Jardim Santista, e atende pelo telefone 3433 9841. A peça tem indicação etária a partir de 12 anos.