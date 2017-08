Galpão Arthur Netto, em Mogi, retoma a programação

QUADRO DESTAQUE

O Galpão Arthur Netto, no Jardim Santista, recebeu liberação da Prefeitura de Mogi para continuar funcionando enquanto prepara a documentação necessária exigida pela equipe de Fiscalização após recente vistoria ao local.

Segundo Manoel Mesquita Júnior, integrante do coletivo gestor do Galpão, o grupo entregou alguns documentos solicitados e iniciou na Prefeitura o processo de regularização do alvará de funcionamento. Por isso, a Administração Municipal permitiu que o espaço prossiga com sua programação e, amanhã, às 20 horas, está mantida a apresentação do espetáculo “Perdona-me”, do grupo Teatro da Aldeia, de São José dos Campos.

“O ingresso será no chapéu, ou seja, cada um colabora com o quanto quiser, mas faremos uma mobilização pedindo ajuda dos parceiros, frequentadores e simpatizantes do Galpão para que possamos providenciar as adequações necessárias no espaço, que é independente, não tem apoio governamental e nem da Prefeitura”, explica Mesquita Júnior.