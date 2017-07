Galeria na Região exibe arte popular

Caderno A - Capa

A cultura popular acaba de ganhar um novo espaço, aberto ao público, em Guararema, uma das cidades turísticas concorridas do Estado de São Paulo.

Idealizada e comandada pelo casal de artistas, a xilogravurista Regina Drozina e do mestre Valdeck de Garanhuns, a galeria fica próxima à Igreja Matriz e a um dos cartões postais da cidade, o Rio Paraíba do Sul.

Além da difusão e comercialização do trabalho pessoal do casal, que conta com xilogravuras dos mais variados temas e tamanhos, esculturas, objetos, literatura de cordel, bonecos de mamulengo – trabalho consagrado nacional e internacionalmente, com exposições em Washington e Nova York, nos Estados Unidos, e em Halmeln, Erlagen e Frankfurt, na Alemanha, o espaço disponibiliza ainda obras de outros artistas populares renomados.

Neste mês de abertura do espaço denominado Matrizartes, estão expostas também obras dos artistas de Mogi das Cruzes como Maurício Chaer, Enzo Ferrara, Nerival Rodrigues e Lúcio Bittencourt. O público poderá conferir ainda trabalhos de artistas plásticos de São Paulo, Pernambuco, Belo Horizonte e Aracaju. A proposta é fortalecer o circuito turístico cultural de Guararema.

Serviço

Matrizartes, atelier e espaço de exposição de arte e cultura popular

Funcionamento: quarta-feira à domingo

Horário: das 11h às 20h

Endereço: Rua José Freire, 67, Centro, Guararema/SP