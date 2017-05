Futsal e soçaite movimentam Interescolares

Esportes

GERSON LOURENÇO

Mais de 500 estudantes estão movimentando o ginásio José Carlos Miller da Silveira, no Serviço Social da Indústria (Sesi), nas disputas do futsal da 13ª edição dos Jogos Interescolares/MM Calçados. São 50 equipes de escolas particulares e públicas de Mogi das Cruzes e região correndo atrás dos canecos das categorias sub-14 ouro, com seis times, além de sub-14 (17 elencos), sub-16 (15 colégios) e sub-18 prata (12). As competições estão com jogos válidos pela etapa de classificação e as partidas finais serão disputadas no Distrito de Braz Cubas, no próximo dia 27.

Além do futsal, também estão sendo disputados jogos dos campeonatos de futebol soçaite dos Interescolares. As competições envolvem oito times na categoria sub-10 e outros 12 elencos na classe sub-12.

Os organizadores dos Interescolares ainda realizarão campeonatos de basquete masculino – categorias sub-14 e sub-18 – e de voleibol masculino e feminino – classes sub-14 e sub-18.

Os Interescolares conheceram os primeiros campeões na última sexta-feira, com partidas realizadas no ginásio do Sesi, no Distrito de Braz Cubas. Na decisão da categoria sub-12, o Aruã conquistou o título ao vencer o Colégio Suzano (Seahawks). Na disputa do terceiro lugar, o Alma Mater superou o Colégio Suzano ( Raiders).

Já na categoria sub-10 da queimada, o título ficou com o colégio Maple Bear (Vancouver), que se deu melhor na decisão e superou o Aruã. A instituição de ensino da Vila Oliveira ainda obteve o terceiro lugar com a equipe Toronto, que derrotou a garotada do Ienec.