Furusato Matsuri começa a 27ª edição neste sábado em Mogi

CÉLIA SATO

Os produtores rurais de Cocuera estão em contagem regressiva para a 27ª edição do Furusato Matsuri, também denominado Festival Agrícola de Mogi das Cruzes, que acontece neste sábado e domingo, com exposições, atrações culturais e opções gastronômicas para todos os gostos.

A expectativa da comissão organizadora é receber um público estimado em 18 mil pessoas. Neste ano, o tema é gratidão. Os agricultores se mostram gratos pelo solo fértil, pela produção e pelo sustento das famílias.

Os trabalhos de montagem da estrutura do evento avançam nas dependências da Associação dos Agricultores de Cocuera, localizada na Estrada Mogi-Salesópolis, Km 9,5. Hoje deve ser finalizado o painel no pavilhão de exposições, onde será apresentada a produção agrícola de Mogi das Cruzes e de outras cidades do Alto Tietê como Biritiba Mirim e Salesópolis. A evolução do sistema de irrigação a partir dos anos 70 será exibida junto à exposição.

De acordo com a coordenação do evento, cerca de 150 produtores rurais vão expor hortaliças, frutas, legumes, flores e plantas. Fora do pavilhão agrícola, serão expostos tratores, maquinário e insumos destinado à produção rural, além de serviços e outros produtos, inclusive, alimentícios. Dos 70 expositores, cerca de 40 estarão no minishopping, conforme informa Mário Okuyama, um dos coordenadores do Furusato Matsuri. Não é possível estimar o volume de negócios, mas os empresários têm oportunidade de fazer contatos. “Essa parte social é importante para eles”, observa Okuyama, que é produtor de alface no Bairro do Cocuera.

Os visitantes do Festival Agrícola também vão contar com uma variedade de pratos típicos orientais, com destaque para o yakissoba, preparado pelo grupo de senhoras da Associação. O sabor é especial e inigualável por conta do tempero, mas elas não revelam o segredo. Haverá, também, opções da culinária ocidental, para atender a todo tipo de paladar.

Durante os dois dias do evento, o público poderá adquirir frutas, hortaliças e flores oferecidas em estandes específicos no recinto da festa. Já os produtos expostos no interior do prédio da Associação serão doados a sete entidades assistenciais de Mogi das Cruzes. Essa iniciativa é realizada nos últimos 10 anos, como lembra o coordenador.

O palco do tradicional evento reserva atrações que vão de shows musicais a danças folclóricas passando pelo som dos tambores japoneses. O cantor Joe Hirata, que comanda concorridos shows, se apresenta na noite de sábado. Um pouco antes, o menino João Vitor Mafra, de 11 anos, que ganhou projeção no ‘The Voice Kids’, canta no Furusato Matsuri. Ele vai apresentar um repertório especial.

O ingresso custa R$ 10,00 e será vendido somente nos dias do evento, no Cocuera. A meia-entrada é destinada a estudantes e aposentados. O estacionamento sai a R$ 12,00. Informações pelo telefone 4792-2008.