Fundo Social, o objetivo de Jane e Karin

Casada com o candidato Gondim Teixeira, Jane Hallage tem um antigo sonho: presidir o Fundo Social de Solidariedade. E tem planos para isso,como conta a O Diário.

Karin Melo já atua no Fundo Social de Solidariedade, que pretende assumir, caso o marido, Marcus Melo, seja eleito. Ela afirma ter planos para ampliar projetos em andamento. Confira:





Se Gondim for eleito, como você pretende desenvolver a função de primeira-dama?

Além das atividades no Fundo Social, a primeira-dama precisa estar ao lado do marido em tudo, porque ser prefeito é uma responsabilidade muito grande. E para que ele possa ter a estrutura e tranquilidade necessárias para desenvolver bem suas funções e tomar as decisões com cautela e equilíbrio, é preciso poupá-lo de problemas corriqueiros, principalmente aqueles da casa. É assim que pretendo agir.

Quando teve início seu envolvimento com a política?

Quando o Gondim se candidatou a vereador pela primeira vez, há 28 anos, o Hani tinha pouco mais de 1 ano e eu já me envolvi na campanha, com ele no colo. Mas antes de conhecer o Gondim, sempre vi meu pai ajudando o seu Waldemar (Costa Filho, ex-prefeito), que era muito amigo dele. Participávamos dos comícios e acho que a política antes era muito mais gostosa do que hoje. No momento em que o Gondim decidiu entrar para a vida pública, eu o apoiei e fui junto. Em 2005, saí candidata a vereadora pela primeira vez, já que ele não disputou a Prefeitura, e tive 1.955 votos. Faltaram 50 para ser eleita, mas tudo tem sua hora e não fiquei frustrada. Sou religiosa e peço a Deus que me mostre sempre o melhor caminho. Sairia outra vez e só não sou candidata agora porque o Gondim concorrerá à Prefeitura e tenho meu papel na campanha dele.

De que forma você atua?

Como ele precisa estar muito em São Paulo, eu fico aqui, no escritório político da Cidade, cuidando principalmente da agenda dele e ajudando em outras atividades da equipe. Todos os dias estou lá e, nas campanhas, me dedico em período integral. Agora, por exemplo, são tantas ligações que preciso recarregar o celular quatro vezes por dia.

Você já trabalhou em entidades assistenciais?

Sempre desenvolvi projetos sociais, tive a ONG Mão Amiga, que fundei com um grupo de amigas para ajudar entidades assistenciais em suas dificuldades. Fazíamos campanhas e eventos para colaborar com elas no que fosse preciso. Hoje, temos o Grupo da Paz, que faz eventos e destina a arrecadação às entidades. Neste ano, ajudamos o Tradef (Trabalho de Apoio ao Deficiente), doamos enxovais para a Santa Casa de Mogi e, na Paella da Maçonaria, levaremos doces para serem vendidos e, assim, ajudaremos as entidades. No final do ano passado, fizemos o Natal dos idosos internados no Instituto Pró+Vida. Quando você começa a se envolver com a política e a visitar os bairros, participa dos problemas da comunidade, sente vontade de fazer o social, mas percebe que sozinha não consegue ajudar muito.

O seu projeto é o Fundo Social ou você deve assumir alguma Secretaria?

Minha meta sempre foi o Fundo Social e já tenho projetos com foco nos idosos, mulheres e adolescentes. Hoje, a sobrevida aumentou muito e é preciso cuidar melhor do idoso. Se você deixar, ele fica só dentro de casa e vendo notícias ruins na TV. Eles precisam ser ocupados. Quero fazer parcerias para levar cursos, palestras e festas temáticas, como juninas, de Carnaval, e outras, aos centros de convivências dos idosos existentes nos bairros, além de serviços na área psicológica. Também pretendo realizar a Caminhada da 3ª Idade, todos os dias 15 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. Já para as mulheres, precisamos discutir melhorias de políticas públicas na área da saúde e contra a violência doméstica. E para os adolescentes é preciso criar um espaço de acolhimento, onde as grávidas receberão apoio e orientação para evitar outra gravidez indesejada. Temos o modelo da Semana do Adolescente, que o Gondim sempre fez na Cidade, e hoje está descentralizada, com palestras nas escolas. A ideia também é manter o que está dando certo no Fundo, como as campanhas do agasalho e de brinquedos, além de cursos, a exemplo do Mãos na Massa, em parceria com o Governo do Estado. Também podemos fazer parcerias com a iniciativa privada em um projeto de arrecadação de lãs em escolas, empresas, órgãos públicos, entre outros, que são levadas a associações de bairro com modelos de casaquinhos e sapatinhos para crianças e toucas e meias para idosos. Este pessoal produz as peças, as empresas pagam um valor simbólico, gerando renda a estas pessoas. Estes produtos vão para o Fundo, que os distribui às entidades cadastradas.

Quais os avanços dos últimos anos?

Tivemos avanços, mas ainda existe muito a ser melhorado em todas as áreas, principalmente na Saúde.

E os demais desafios?

A Saúde está em primeiro lugar, principalmente no que diz respeito aos atendimentos imediatos nos bairros. Hoje, os hospitais lotam porque as pessoas não conhecem resolver os problemas nos postos de saúde dos bairros. A segurança e o trânsito também são grandes desafios.

Como você imagina Mogi após 4 anos de um possível primeiro mandato do Gondim?

Imagino uma mudança focada na descentralização de tudo, principalmente com ações desenvolvidas nos bairros, que precisam de mais atenção.

Quando não está trabalhando, o que a candidata à primeira-dama Jane gosta de fazer?

Costumo acordar cedo e dormir tarde, leio três jornais diariamente no café da manhã, acompanho o noticiário no rádio e na televisão, faço caminhada e nunca gostei de cozinhar, apesar de hoje estar aprendendo um pouco com o Gondim, que adora preparar de tudo. Eu sou a ajudante de cozinha dele.





Qual o papel da primeira-dama?

É de muita compreensão, paciência, parceria e de entendimento nos bons e maus momentos. Isso eu soube conduzir desde que ele entrou na Prefeitura, em 2009, para trabalhar com o Marco (Bertaiolli). Nunca saí do lado dele e nem duvidei de sua competência e preparo. Mas não esperava vê-lo como o candidato do prefeito. Para mim, foi uma surpresa que no começo me assustou porque a responsabilidade e os desafios são grandes.

Quando o nome do Marcus foi cogitado como pré-candidato à Prefeitura na chapa do atual prefeito houve comentários de que ele seria um poste. Como você viu isso?

Nossa, isso foi uma bobagem. O Marcus tem competência até demais para entender como funciona a Prefeitura, está com o Marco desde o começo, se envolveu em toda as secretarias e não tem como ser um poste. Ele é focado e determinado, por isso, tenho expectativa muito positiva de vê-lo eleito. O trabalho é para isso, mas eleição é eleição e só se ganha após a apuração.

Sempre gostei de acompanhar e entender política, mas nunca estive tão perto do processo. Em 2005, fui me envolvendo naturalmente com a Mara na campanha do Marco para deputado estadual, por conta dos maridos, que já eram amigos. Depois, em 2009, quando ela assumiu o Fundo Social, saí da escola (Colégio Brasilis) para me dedicar integralmente ao Fundo Social, onde participo de todos os projetos e ações. Vamos aos bairros, recebemos muita gente e desenvolvemos os projetos juntas.

A sua meta é assumir o Fundo Social ou alguma Secretaria?

Tenho grande identificação com o Fundo Social e se o Marcus for eleito darei continuidade ao trabalho da Mara, que estará comigo também. E como conhecemos muita gente, associações de bairro e lideranças, vamos continuar ouvindo todas elas. Conseguimos levar os cursos aos bairros e pretendemos ampliar isso, descentralizando cada vez mais. Estes cursos profissionalizantes de 3 a 4 meses têm o propósito de contribuir para a geração de renda de forma rápida e dar autonomia a estas pessoas. Nas formaturas, elas nos contam que já estão vendendo o que produzem. Então, conseguem se inserir no mercado de trabalho.

Você já tinha envolvimento com o voluntariado antes da atuação no Fundo Social?

Quando o Marcus era presidente da Maçonaria, eu assumi a Fraternidade Feminina de lá, mas já estava no Fundo Social. Há 2 anos, também me envolvi na Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes, formada por 35 voluntários ativos e criada para atuar no Hospital Municipal, em Braz Cubas, com o objetivo de trabalhar no acolhimento, orientação e numa série de outras ações.

Quais os avanços da Cidade nos últimos anos?

Meu pai está com câncer e hoje se cuida em Mogi. Nesta semana, foi à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), no Rodeio, com minha mãe, porque passou mal devido à quimioterapia e radioterapia. Sem se identificar, foi muito bem atendido. Os principais avanços são a saúde e a educação, porque conhecemos muita gente que usa as creches e escolas e agora consegue trabalhar.

E os desafios?

Por mais que se faça, sempre haverá o que fazer. Nunca a Cidade será um paraíso na terra. Crescem a população e a frota de veículos. Os desafios são a mobilidade e a segurança, que preocupam a todos. Vemos muita gente por todos os lugares. Aos sábados, muitos passeiam no Centro da Cidade e, aos domingos, no Varejão da Cobal. Estes são os programas que os mogianos gostam de fazer.

Como você visualiza Mogi daqui a 4 anos, após um possível primeiro mandato do Marcus?

Uma cidade cada vez melhor, com muito mais mobilidade por causa dos túneis que estão em construção, mais cuidada, não só nas áreas da Saúde e Educação, nas quais estamos indo bem, mas em todos os setores, que com certeza podem ser melhorados ainda mais. Vejo uma cidade assim, seguindo este mesmo caminho, com a continuidade do trabalho que vem sendo feito.

De que forma você atua na campanha do Marcus para prefeito?

Não consigo acompanhá-lo em todas as reuniões e visitas e até prefiro que ele vá sozinho. Mas aos finais de semana e, sempre que posso, gosto de estar com ele.

E quais as distrações da candidata à primeira-dama Karin?

Gosto de viajar, nem que seja por um ou dois dias, para qualquer lugar, além de participar dos encontros dos familiares do Marcus e da família da minha mãe, que é de origem japonesa. Na cozinha, não me peça para fazer arroz, feijão, o trivial, mas adoro preparar doces. Já os pratos salgados ficam por conta do Marcus. Também gosto de leitura e, principalmente, de livros de história e biografia. Além disso, somos fãs de cinema e antes de entrarmos na campanha, costumávamos assistir aos filmes às segundas-feiras. Isso vem desde a juventude, porque começamos a namorar quando eu tinha 15 anos e íamos aos cinemas da Cidade, aos bailes do Outdoor, frequentávamos o Clube de Campo, a casa de amigos e participávamos de competições de rally. A história do Marcus e do irmão dele, Renê, nestas disputas começou a ficar séria depois que eu e minha irmã, Thaís, que me aproximou do Marcus quando namorava o Renê, com quem foi casada, ganhamos um troféu de terceiro lugar. A partir daí, eles passaram a levar o rally a sério e a se tornar profissionais nisso. Viajamos muito para acompanhá-los, mesmo depois de casadas, nas disputas de rally.

Nota: O candidato a prefeito pelo PMN, Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, é divorciado.