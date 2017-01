Funcionários demitidos da Valtra conseguem benefícios

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os 50 funcionários demitidos este mês pela fábrica de tratores Valtra do Brasil, instalada em Braz Cubas, conseguiram por meio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes garantir benefícios na Justiça do Trabalho para minimizar o impacto financeiro no orçamento com a redução dos ganhos.

Segundo o diretor do Sindicato, Jorge Carlos de Moraes, o Arakém, o acordo firmado na última sexta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, prevê pagamento de três meses adicionais de vale-compras, quatro meses de convênio médico e o adicional de um salário e meio na indenização de cada um deles.

“O objetivo era conseguir a reintegração de todos em seus postos de trabalho, mas não foi possível. A empresa alega que está fazendo investimentos e precisou demitir porque teve grande baixa na produção de tratores”, explica Arakém.

A AGCO, detentora da marca Valmet, confirma em nota enviada a O Diário, os termos do acordo firmado pelo TRT e esclarece que os desligamentos pontuais se restringiram à readequação da produção em relação ao mercado. “A empresa mantém sua atuação de acordo com as melhores práticas de gestão e reitera que tem um compromisso sério com os seus colaboradores e, ainda, reforça que reconhece sua importância para a companhia e o desenvolvimento agrícola do País”.