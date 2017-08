Fumaça de queimada pode ter causado engavetamento na Carvalho Pinto

DESTAQUE

Previous

Next Engavetamento no km 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. (Foto: Divulgação)

Engavetamento no km 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. (Foto: Divulgação)

Engavetamento no km 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. (Foto: Divulgação)

Engavetamento no km 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. (Foto: Divulgação)

NATAN LIRA

Uma queimada às margens do viaduto no km 75 da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no sentido Rio de Janeiro, pode ter prejudicado a visibilidade no trecho e causado o engavetamento, no início da manhã desta quarta-feira (30), que envolveu 36 veículos, 34 de passeio e dois caminhões. As informações foram divulgadas pelo delegado da Seccional de Jacareí, Tales Prado Pinto. Duas pessoas morreram e ao menos 20 precisaram de atendimento médico após a ocorrência. A pista em direção ao interior ficou interditada durante todo o dia e o trânsito foi transferido para a Dom Pedro I. A expectativa da Ecopistas, concessionária que administra o corredor, era de liberar uma faixa às 21 horas desta quarta. As demais passariam por recuperação do pavimento durante a noite.

Ainda segundo o delegado, as vítimas fatais do acidente da Rodovia Carvalho Pinto são o taxista Irineu Santana, de 68 anos, de Minas Gerais, e Marcos César Pereira da Silva, de 36 anos, morador de São Bernardo do Campo, em São Paulo. “Diferente da primeira informação que foi divulgada, o taxista não se jogou do viaduto para se livrar das colisões. Ele foi arremessado de dentro do carro, durante a série de batidas”, pontuou.

Além desses dois, pelo menos 20 feridos precisaram de atendimento. A maior parte deles, vítimas leves, foi encaminhada à Santa Casa de Jacareí. No início da noite desta quarta, duas delas ainda estavam no local. No entanto, uma pessoa já estava com alta médica esperando o término da parte burocrática para ir embora e a outra seria encaminhada a um hospital de Araraquara, no Interior do Estado.

O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence recebeu dois pacientes considerados estáveis. Um deles teve alta durante o dia e o outro ainda permanecia internado na noite de quarta. A unidade não pode divulgar o estado de saúde e a identidade. Três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Vivalle, em São José dos Campos. O Centro de Trauma da unidade informou que duas pacientes mulheres, de 50 e 35 anos, estão estáveis, mas continuam internadas para observação. Um terceiro paciente, homem de 57 anos, aguardava resultado de exames complementares e apresentava quadro estável.

O acidente

Segundo a Ecopistas, com base nos relatos de testemunhas, havia alguns veículos de passeio parados na rodovia, possivelmente prejudicados pela fumaça, quando um caminhão que transportava tinta se aproximou e parou. Um segundo caminhão carregado de sucata bateu e jogou um veículo de passeio embaixo do caminhão carregado de tinta, o que teria dado origem ao incêndio, que atingiu 12 veículos na rodovia.

No total, 63 profissionais e 35 veículos da concessionária trabalharam diretamente no atendimento ao acidente, em apoio ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar Rodoviária. O Corpo de Bombeiros do Shangai também atuou no local, com 21 agentes.

O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, no 2º Distrito Policial de Jacareí. A partir de agora, a investigação deve ouvir todos os envolvidos no acidente e as testemunhas, a fim de esclarecer quem deu causa ao engavetamento. Será investigado ainda o que pode ter causado o incêndio no viaduto e se o caminhão carregado de tinta, principal fator para o fogo ter se alastrado, mantinha as condições de armazenamento seguras da carga. “Não conseguimos identificar o proprietário da área em que o mato foi incendiado, o que pode ter atrapalhado a visibilidade naquele ponto. Mas durante as investigações eles deverão ser ouvidos”, enfatizou Pinto.