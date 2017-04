Frota de carros em Mogi aumenta 10 mil por ano

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Nas mesmas ruas centrais pelas quais passavam, há 20 anos, 71.2 mil veículos, hoje trafegam mais de 242 mil automóveis. A frota total aumentou em 239% nesse período. Atualmente tem na Cidade quase um carro para cada dois habitantes, considerando uma população de 429.321 até 2016, segundo números levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em contrapartida, nessas duas últimas décadas, o sistema viário sofreu poucas mudanças e já não consegue absorve demanda. As construções das duas passagens subterrâneas – Oswaldo Crespo e Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio- não foram suficientes para resolver o problema do trânsito, cada vez mais complicado na área central, onde o volume de carros só aumenta. Mesmo em período de crise econômica, a frota continua crescendo acelerada. Nos últimos cinco anos, houve crescimento de uma média de 10 mil carros por ano.

As reclamações de motoristas são justificadas. Qualquer um que se aventura pelo centro da Cidade em horários de pico vai ficar preso nos engarrafamentos no centro de uma cidade antiga, com ruas e calçadas estreitas, planejadas para uma época em que as pessoas eram transportadas por carroça e cavalos. Havia uma expectativa de uma melhora no fluxo com a construção do Complexo Viário.

A obra eliminou uma das passagem de nível da Praça Sacadura Cabral, no sentido bairro, que interrompia o trânsito toda vez que passava o trem, formando imensas filas de carros nas ruas que davam acesso ao local – Braz Cubas e Ricardo Vilela. No entanto, o problema naquela região continua, porque os motoristas preferem demorar mais tempo na cancela da Dr Deodato Wertheimer do que usar o novo dispositivo. Isso provoca morosidade no trânsito em toda a extensão da Rua Braz Cubas e suas travessas, como no caso de Flaviano, Coronel Souza Franco, Ricardo Vilela e adjacências “Se eu fosse o prefeito da Cidade fecharia a passagem de nível da Dr Deodato para obrigar os carros a usar a passagem subterrânea”, comenta o especialista em trânsito, o arquiteto urbanista Paulo Castillo, mogiano, com experiência de 25 anos de trabalho na Companhia de Tráfego de São Paulo. Na avaliação dele, tratase de uma “questão de hábito, o que impede que as pessoas de aceitar o novo”.

Mesmo assim, ele admite que a medida iria aliviar, mas não resolver a situação. Castillo alega que não existe nada impossível para a engenharia, mas não vê solução a curto e médio prazo para melhorar o trânsito de Mogi das Cruzes, nem mesmo com a conclusão do segundo túnel do Complexo, que vai acabar trazendo mais carros para o centro.

Para aliviar a situação, Castillo afirma que o ideal seria a construção de novos viadutos sobre a linha férrea para acabar com as passagens de nível também da Vila Industrial e de Jundiapeba, além de um projeto de reurbanização no centro, com a criação de bolsões de estacionamento em locais mais afastados do Centro. Ele acha que é importante investir e melhorar o transporte coletivo, mas acha que dificilmente as pessoas vão deixar o carro em casa para andar de ônibus, a menos que sejam desestimuladas.

“Se houver dificuldade para estacionar e para trafegar na área central, os motoristas serão obrigados a deixar seus carros em locais mais afastados e vão acabar evitando o centro”, reforça.