Frequentadores do Centro Esportivo não devem ser prejudicados com o Sesc

Os frequentadores do Centro Esportivo do Socorro não devem ser prejudicados com a cessão do terreno para a construção de um Sesc, segundo garantiram ontem o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), e o diretor regional da entidade no Estado de São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

As ações esportivas e de lazer oferecidas hoje pelo Centro Esportivo do Socorro, conforme destaca Miranda, são “atividades corriqueiras” dentro de uma unidade do Sesc. Além disso, ele admite a possibilidade de o espaço comportar tanto ações ofertadas pelo Sesc (gratuitas e abertas a toda a população, em sua maioria) quanto pela Prefeitura. “Nós vamos negociar tudo isso. A intenção é encontrar um mecanismo para facilitar as coisas e não para dificultar”, completou.

Para o prefeito, as atividades do Centro Esportivo serão ampliadas com a chegada do Sesc. “Os usuários que estão aqui serão contemplados com a grande maioria dos serviços que já existem”, diz.

A decisão

O Sesc escolheu o terreno do Centro Esportivo do Socorro para construir um complexo esportivo e cultural em Mogi das Cruzes, segundo informou nesta sexta-feira (12) o diretor regional da entidade no Estado de São Paulo, Danilo Santos de Miranda. O investimento na Cidade pode passar de R$ 100 milhões.

Junto com o coordenador de Planejamento do Sesc, Sérgio Batistelli, Miranda visitou a área acompanhado pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), secretários municipais e vereadores. O imóvel era apontado como favorito para implantação do complexo esportivo, conforme adiantou O Diário.

O terreno é um dos cinco oferecidos pela Prefeitura à entidade. Os demais locais foram mantidos em segredo para evitar especulação imobiliária. Mas, além do Centro Esportivo, havia também um terreno entre o Nova Mogilar e o Rodeio, na Avenida Antônio de Almeida, e outro próximo ao Hospital Municipal de Braz Cubas.

Miranda explica que o Sesc deverá implantar, inicialmente, uma unidade provisória, aproveitando a estrutura já existente do Centro Esportivo. A expectativa do diretor regional é a de que a entidade comece a oferecer atividades num prazo de até um ano, tão logo a Prefeitura e a Câmara oficializem a doação do terreno.

Atualmente, o Sesc tem 39 unidades espalhadas por 19 cidades de São Paulo. Algumas delas são provisórias, como a de Osasco, a do Campo Limpo, a de Presidente Prudente e a do Parque Dom Pedro. A ideia é que todas as unidades provisórias se tornem definitivas, conforme aconteceu com a do Belenzinho, por exemplo.









“Eu não posso assumir o compromisso de garantir uma unidade completa do Sesc aqui rapidamente, em quatro ou cinco anos. Mas posso garantir uma unidade funcionando, com perspectiva, com programas, ideias e propostas. Atendendo até 2 mil pessoas por dia”, ressalta Miranda.

O diretor ressalta que o Sesc já possui 12 projetos em andamento no Estado de São Paulo e que Mogi das Cruzes precisará obedecer ao atual cronograma orçamentário da entidade, que se estende até o ano de 2025. Ele preferiu não estipular prazo para a construção de uma unidade definitiva na Cidade, mas adiantou que espera o início das obras para “bem antes” de 2025.

A partir da escolha do terreno, a Prefeitura precisa oficializar o Sesc sobre a doação da área e aprovar a cessão na Câmara Municipal. “Nós temos uma certa experiência em lidar com isso em todas as cidades e podemos colaborar com Mogi”, garantiu.

O prefeito disse que tem pressa. “É o desejo de toda uma cidade, um grande presente para Mogi das Cruzes que vem para atender toda a população”, avalia. Ele se disse satisfeito com a escolha do terreno do Centro Esportivo do Socorro e garantiu que tentará equalizar as atividades oferecidas atualmente no local com os serviços que serão prestados pelo Sesc (leia mais nesta página).

Ainda de acordo com Miranda, a ideia é construir em Mogi das Cruzes um Sesc aos moldes da unidade de Jundiaí, inaugurada no ano passado, com investimento de R$ 120 milhões, provido de biblioteca, campos de futebol, quadra poliesportiva, comedoria (restaurante), café, consultórios, espaços de tecnologia e para crianças, estacionamento, ginásio coberto, salas de exposição e de múltiplos usos, oficinas, terraço panorâmico, piscinas entre outras benfeitorias.

Por recomendação de Miranda, uma comitiva de políticas de Mogi das Cruzes – incluindo o prefeito, secretários e vereadores – deverá visitar o Sesc de Jundiaí nos próximos dias.

O vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB), presidente da Comissão Especial de Vereadores (CEV) formada para acompanhar o processo de implantação do Sesc em Mogi das Cruzes, diz que a Câmara também vai tentar dar celeridade à cessão do terreno e à legislação que permite o funcionamento da entidade. “Eu acho que nós demos um passo muito grande hoje. O Danilo [de Miranda] se interessou pela área, o prefeito está disposto a ceder e a Câmara acompanha de perto”, pondera.