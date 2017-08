Francisco, Elcio e Deusdedit, três mineiros apaixonados por Mogi

Cidades

Há meio século, o dia 1º de fevereiro é motivo de comemoração a três mineiros que fazem questão de passar a data juntos para relembrar a chegada, ainda jovens, a Mogi das Cruzes. Após a formatura no Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), eles vieram para a Cidade trabalhar na antiga Light, onde iniciaram carreira na função de técnicos e, após 30 anos de dedicação à empresa – se aposentaram em 1996, já em cargo de gerência. O sentimento por Mogi é de gratidão, já que aqui fizeram a vida, se casaram, viram os filhos e netos nascerem, se realizaram profissionalmente e fizeram vários amigos, sem jamais deixar de lado o companheirismo que os uniu e os acompanha desde os tempos de juventude em terras mineiras. Por conta disso, as esposas também se tornaram amigas. O reconhecimento à Cidade que os acolheu é tanto que, no dia 1º de fevereiro deste ano, quando completaram cinco décadas em Mogi, fizeram questão de publicar anúncio de agradecimento em O Diário. Na entrevista a seguir, eles contam histórias aqui vividas:

Como os amigos se conheceram?

Deusdedit – Foi no Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando fazíamos o curso técnico em Eletrotécnica. Eu ficava na casa da minha tia, o Élcio com o avô e o Francisco morava em Juiz de Fora. Como eu tinha amigos da família Salvarani em Mogi, ouvia falar da Cidade, mas nunca tinha vindo para cá.

Élcio – Quando terminamos o curso, a Light chamou quem quisesse vir trabalhar em São Paulo, onde ainda não havia muitos técnicos formados em Eletrotécnica. Podíamos escolher entre Mogi, Sorocaba, Santos e a Capital Paulista e decidimos por Mogi.

Francisco – Gostaria de morar no Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, mas não havia esta opção. Viajamos nove horas de trem, trazendo pouca coisa naquelas malas baús feitas com papelão grosso.

Qual foi a primeira impressão de Mogi?

Francisco – Quando chegamos, em 1º de fevereiro de 1967, tomei um choque e queria pegar o subúrbio de volta. Éramos jovens, solteiros e estávamos acostumados a viver com pai, mãe, tia, avô… Em pleno verão, em um único dia, teve frio, chuva, garoa e neblina e isso me assustou.

Elcio – Fazia muito mais frio em Mogi do que hoje e no inverno tivemos que comprar agasalhos, porque as roupas que usávamos em Minas não eram suficientes para o frio daqui. De início, ficamos no Hotel Brasil, na Praça Oswaldo Cruz, onde dormíamos e nos alimentávamos. Durante um mês, a Light bancou estas despesas, até que conseguíssemos nos ajeitar na Cidade. Depois, fomos para a pensão da dona Aramita, na Rua Princesa Isabel de Bragança, onde ficamos dois anos.

Deusdedit – Chegamos em fevereiro e fui pular Carnaval de sapato social, calça e camisa, no Itapeti Clube, porque como vim para trabalhar, só tinha roupas assim na mala. Depois da pensão, montamos uma república, que foi uma das primeiras de Mogi, no Largo da Feira. Acordávamos com as bancas dos feirantes sendo montadas. Nossa vinda para trabalhar aqui abriu a porteira e mais sete formados no Colégio Técnico Universitário, nos anos seguintes à nossa turma, também se mudaram para cá. Fora os que escolheram trabalhar em São Paulo. Alguns moraram na nossa república, onde dividíamos as despesas. Lembro que em cada quarto dormiam dois.

O que havia para se distrair na Cidade?

Élcio – Joguei futebol de campo como centroavante no Comercial e de salão no Tietê, mas também tinha o time dos funcionários da Light, que jogava aos sábados à tarde no antigo campo do Comercial, onde hoje está o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Disputava campeonatos em cidades da Região e também no interior. Outra distração era ir ao Palhaço Lanches e aos cinemas.









Deusdedit – Sábado era dia de ir ao Cine Avenida e aos domingos frequentávamos o Urupema. A Cidade era muito tranquila, pegávamos o subúrbio, íamos para São Paulo passear e voltávamos meia-noite para cá, sem qualquer perigo. Não era de jogar futebol, mas acompanhava o Élcio e o Francisco e assistia aos jogos. Eles diziam que eu era o roupeiro do time.

Francisco – Eu joguei futebol nas peladas do Clube Náutico, nas tardes de sábado e manhãs de domingo. Também ia aos bailes do Itapeti Clube e do União e ao footing da Rua Dr. Deodato Wertheimer, onde o pessoal se concentrava no Carnaval e nas comemorações dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Onde vocês conheceram as esposas?

Deusdedit – Minha mulher é mogiana e a conheci na saída do Cine Urupema. Namoramos e reatamos três vezes antes do casamento, no ano de 1973, na Cidade. Saí da república oito meses antes do casamento e fui morar em um porão da casa dela, no Alto do Ipiranga.

Élcio – A minha esposa também é mogiana. Eu a conheci em um baile de Sábado de Aleluia, no Clube Náutico, namoramos três anos e nos casamos na Cidade. Deixei a república para me casar e fui morar na Rua Conceição Malloze, no Centro.

Francisco – Minha mulher nasceu em Lucélia, no Interior do Estado, mas mora em Mogi desde a infância. Ela era amiga do pessoal da pensão onde eu costumava almoçar, mas foi só na saída de uma festa no Clube de Campo, quando ela brigou com o namorado e segurou no meu braço, que começamos a namorar. Também saí da república só quando me casei e passei a morar em uma travessa da Rua Lara.

Os compromissos da vida após o casamento não afetaram a amizade?

Élcio – Só não morávamos na mesma casa, mas trabalhamos 30 anos na Light, onde nos aposentamos, então, sempre estávamos juntos. Eu e o Francisco chegamos a viajar com a família para a Argentina.

Deusdedit – Sempre nos encontrávamos nos aniversários e festas das famílias porque nossas mulheres também ficaram amigas.

Vocês já brigaram?

Francisco – Já, mas nossa história juntos sempre falou mais alto. E acho que as brigas até fortalecem a amizade. Temos outros amigos, mas a confiança aqui, entre nós, é muito grande, porque nos consideramos irmãos.

Deusdedit – Já acompanhamos até um ao outro em cirurgias, quando foi preciso.





Élcio – É uma história de mais de 50 anos de lutas e conquistas juntos. Fui visitar os dois infartados no hospital e eles brincam que agora só está faltando eu infartar.

Quais lembranças ficaram destes 30 anos de trabalho na Light?

Élcio – Havia mais problemas de falta de energia elétrica no passado, mas o atendimento era mais ágil, trabalhávamos de madrugada e se preciso buscávamos o pessoal em casa para resolver o problema e restabelecer o abastecimento. Havia plantões aos finais de semana e se um carro derrubasse um poste em acidente, por exemplo, seja em qualquer cidade da Região atendida pela Light, era preciso ir até lá, mesmo que de madrugada, para o conserto. A empresa também nos mandava para fazer cursos em São Paulo e isso ajudava muito no crescimento profissional. Dos 30 anos, passei 20 trabalhando em Suzano.

Deusdedit – E tudo era feito pela equipe da própria Light, que além de Mogi, atendia Poá, Ferraz, Itaquá, Suzano, Salesópolis e Biritiba Mirim. Mas agora a empresa tem várias empresas prestadoras de serviço e este trabalho acaba demorando mais. No início, a sede principal era na Rua Dr. Deodato Wertheimer e ia até a Navajas. Depois, fomos para a Rua Leôncio Arouche de Toledo, no Mogilar, e ainda trabalhamos em César de Souza, onde ela funciona até hoje. Passei o tempo todo trabalhando em Mogi e lembro que a empresa empregava muita gente.

Francisco – A Light era uma empresa canadense, que em 1979 passou para a Eletrobrás. No ano de 1982, mudou para Eletropaulo e, em 1996, quando nos aposentamos, continuava assim. Depois passou para Bandeirante e hoje é EDP. Quando viemos, enfrentamos um pouco de dificuldade dos funcionários antigos da Light para nos aceitarmos, porque chegamos como técnicos, para comandar este pessoal. Por 10 anos, também trabalhei em Suzano.

Élcio – Mas logo conseguimos mostrar que cada um estava ali para trabalhar e vencer na vida. E acabamos fazendo muitos amigos lá.

E depois da aposentadoria?

Francisco – No começo foi difícil, acordava no horário em que estava acostumado, tomava café na mesma padaria onde os colegas de trabalho iam e me sentia esquisito quando eles seguiam para a Light e eu voltava para casa.

Élcio – Eu já me adaptei desde o começo e passei a dormir até mais tarde. Não senti falta do trabalho em função da política que a Eletropaulo vivia na época, quando estávamos no governo Covas (Mário Covas, ex-governador do Estado de São Paulo). Quando a politicagem começou dentro da empresa, torcia para a aposentadoria chegar logo.

Deusdedit – Fui aproveitar a vida. Já tinha comprado um sítio em Taiaçupeba e uma casa em Bertioga e passei a ir mais vezes para lá. Comecei até a ajudar minha mulher, lavando louça, porque estava acostumado a chegar em casa, almoçar, ler o jornal e voltar ao trabalho. Com a aposentadoria, tenho mais tempo.

Vocês já pensaram em voltar para Minas Gerais?

Deusdedit – Gosto demais de Mogi e nunca pensei em mudar daqui. Acho que a Cidade só não se desenvolveu mais porque está muito perto da Capital.

Francisco – Logo após o choque inicial, passamo a gostar muito da Cidade e não queríamos mais sair daqui. Mogi sempre recebeu em as pessoas e por isso nos adaptamos rápido. Depois vieram o casamento, os filhos foram crescendo e aqui ainda é uma cidade boa para se viver porque existe tranquilidade e qualidade de vida. Por isso, quando viajo sinto falta daqui e fico feliz quando volto.

Élcio – Com a construção das rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga, a Cidade passou a ter localização privilegiada. E vencemos na vida aqui. Só temos a agradecer, por isso, além de sairmos para comemorar como fazemos todo 1º de fevereiro, para lembrar a chegada aqui, neste ano publicamos um anúncio de agradecimento à Cidade no jornal.

Foi nesta época que Mogi começou a mudar?

Élcio – Costumo dizer que a história de Mogi divide-se entre antes e depois do Waldemar (Costa Filho, ex-prefeito). Com o sistema dele, conseguia administrar bem a Cidade e fez Mogi crescer. Foi um prefeito e tanto.

Francisco – Ele tinha o mesmo estilo de governar do Paulo Maluf (ex-governador do Estado de São Paulo), que inclusive ajudava o Waldemar com verbas estaduais para as obras, e conseguia fazer muita coisa.

Deusdedit – O Waldemar foi um bom prefeito, mas Mogi também começou a mudar com a chegada das universidades, que trouxeram muita gente para cá, que como nós, aqui fizeram carreira, formaram família e venceram na vida.