Fórum de Braz Cubas deve ser entregue até novembro

LUCAS MELONI

Até novembro, o tão aguardado Fórum de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, deve ser concluído. O prazo foi confirmado nesta sexta-feira pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), que visitou a Cidade.

Segundo o tucano, o prazo era dezembro, mas o ritmo fora antecipado. “O Fórum de Braz Cubas deve estar pronto e passar a funcionar em novembro, em data ainda a ser definida para inauguração”, assegurou.

Em junho, o prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) foi avisado pelo secretário de Justiça, Márcio Elias Rosa, sobre o prazo, quando foi entregar ao Estado um dossiê com as informações do ritmo de obras.





O novo prédio está em fase final de construção na Vila São Francisco, um polo industrial de Braz Cubas. Ele substituirá aquele que, no passado, já foi considerado o pior fórum do Estado de São Paulo.