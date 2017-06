Cartas

Sabe aquele marido que trai a mulher e quando ela descobre jura de pé junto terminar a relação espúria, mas assim que ela vira as costas pega o celular e reata da relação com a amante? Pois é, foi isso que o Senado acaba de fazer ao aprovar o fim do foro privilegiado. Para a plateia de eleitores famintos por ver bandido de colarinho branco na cadeia, aprova por unanimidade. Mas acerta nos bastidores que ninguém irá para a cadeia a não ser que seja pego no ato do delito. Ainda bem que em 2018, dois terços do Senado enfrentarão as urnas!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br