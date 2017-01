Formatura Brasilis

Silene

As formandas do Colégio Brasilis, Giulia Sereno, Giovana Fernandes e Nathalia Borges. (Foto: Elton Ishikawa)

Heloisa e Silvino Melo anfitrionaram os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e do 3° ano do Ensino Médio. (Foto: Elton Ishikawa)

Eloisa Guimarães, Amanda Silva e Marina Felix no Baile de Gala do Brasilis. (foto: Elton Ishikawa)

Anna Karoline Nogueira, Ana Julia Aquino de Oliveira e Janaina Pereira Cassola pelo salão social do Clube de Campo. (foto: Elton Ishikawa)

Giovana Moro, Gabriela Emi e Rafael Bernardes também em noite de formatura. (foto: Elton Ishikawa)

Comemorando mais uma conquista os formandos, Isaac Lobo, Pedro Escobar, Guilherme Nogueira e Rodrigo Alvim. (foto: Elton Ishikawa)

Depois do sucesso de 2016, a The King Run, a mais nova corrida da Cidade, acontece este ano no dia 11 de fevereiro, em edição noturna, prometendo agitar a noite mogiana. Com saida, marcada para as 20 horas, e retorno denfronte o Ginásio Professor Hugo Ramos, na Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560, na Vila Mogilar, a The King Run Noturna, promovida pela Indice Marqueting Esportivo, com o apoio de O Diário, terá percurso de 10 e 5 quilometros, dependendo da distância escolhida pelo participante.

Montado na Praça de Eventos do Mogi Shopping o “Emotion Park”, um parque de diversões, que reúne piscina com milhares de blocos de espuma, cama elástica e futebol num espaço de 250 metros quadrados, com monitores acompanhando as atividades. Essa é mais uma atração para crianças, jovens e também adultos que freqüentarem o centro de compras, até o dia 12 de março.

Sucesso entre as modelos e fashionistas, os charms divertidos que enfeitam as bolsas do dia a dia seguem em alta nesta estação. Seguindo a tendência, a Fendi lançou suas versões com letras do alfabeto que podem ser usados em bolsas, nas straps, carteiras, pendurados em colares e até em sapatos. As 26 letras, que são feitas em metal brilhante e dourado e ganharam detalhes de pelúcia colorida, chegam em março às lojas da grife no Brasil.

Maria Fernanda Sabbag Simões, Raul Carlos Briquet, Talita Regina Alves Ferreira