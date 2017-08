Cartas

Em recente viagem à França, no interior do País, em locais de maior concentração de turistas, era comum percebermos militares armados até os dentes, misturados aos transeuntes. Aquilo nos dava muita segurança, por causa das ações terroristas por que passam países da UE. Protegem a população local e o turismo uma das maiores fontes de renda. Portanto, não dá para entender por que certos “do contra” são contra ações das Forças Armadas no Rio de Janeiro, que hoje vive em pé de guerra com a bandidagem, sendo que a principal fonte de renda está justamente no “turismo”. Para um Estado já quebrado, que tem no turismo uma grande receita, sem segurança, o turista some. Fora que até hoje o terrorismo matou no mundo muito menos do que a “bandidagem armada até os dentes”. No Brasil, mais de 60 mil pessoas são assassinadas anualmente. Não dá para reclamar do uso das Forças Armadas, quando a segurança pública não funciona. A guerra hoje está no dia a dia do povo brasileiro!

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br