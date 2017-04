Food Truck leva público a Parque

Cidades

Mariangela Gonçalves Teixeira é frequentadora do Parque da Cidade. Todo final de semana, vem com os filhos em busca de lazer e diversão. Ontem se surpreendeu com o que viu. “Tem delícia para todo lado”, disse ela, referindo-se ao Food Truck Solidário que hoje reúne 18 opções de comida e lanches variados.

Parte da renda será revertido para a compra de cobertores para a Campanha do Agasalho do Fundo Social. “Este é um evento que reúne muito amor, solidariedade e guloseimas para todos os gostos e bolsos. É para a familia toda passar um dia feliz e com segurança”, destaca a presidente do Fundo Social, Karin Melo. Em geral, o Parque da Cidade atrai uma média de 10 mil pessoas no final de semana. “Nós montamos uma estrutura para receber a todos”, afirma Karin, acrescentando que o Fundo já começou a distribuir o que vem sendo arrecadado pela Campanha do Agasalho deste ano. Para o domingo, além da grade de esportes já oferecida pelo parque, um evento do Sesc promete agitar o público com shows, apresentação de teatro e outras atividades, a partir das 15 horas.

Neste final de semana, excepcionalmente em razão do Food Truck Solidário, o Parque da Cidade vai funcionar até as 21 horas. A área de alimentação abre às 10 horas e a entrada é gratuita.