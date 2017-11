Folclore Político (XVIII) O “advogado” e a melancia

Informação

As eleições municipais de 1976 foram das mais emblemáticas na Cidade. Pela Arena governista, o candidato Waldemar Costa Filho concorria sozinho contra três candidatos do MDB, de oposição ao governo militar da época. Vigorava, então, o voto de legenda, artifício usado pelo governo militar para favorecer a ascendência arenista nos grotões e nos grandes centros: somavam-se os votos dos candidatos de cada legenda – três no máximo – e vencia o mais votado do partido com maior número de sufrágios no cômputo final. Em Mogi, tudo era diferente. Confiante em seu poder de fogo eleitoral, Waldemar abria mão de companheiros na legenda para enfrentar sozinho o advogado trabalhista, com fama de comunista, Rubens Nogueira Magalhães, o padre Herval Brasil e o corretor de imóveis Américo Kimura. A campanha teve ataques de ambos os lados. Waldemar procurava aplicar a Rubens – seu compadre, com quem havia rompido politicamente – a pecha de “vermelho”. Em troca, recebia o estigma de “ditador”, pelo modo como costumava agir. Veio a eleição e deu Waldemar na cabeça. Seus aliados logo trataram de encontrar um meio de provocar os perdedores. Para a passeata da vitória, decidiram alugar uma toga de advogado e vesti-la em Roberto Chep-Chep Schiripa, um aliado do grupo vencedor, que desfilaria levando uma melancia dependurada no pescoço. O recado seria uma alusão a Magalhães – verde por fora e vermelho por dentro, como eram retratados os comunistas da época. Toninho Andari havia alugado a toga, em São Paulo, e a melancia já estava fatiada, quando chegou um pedido – leia-se “ordem” – do delegado da Cidade, à época. Buscando prevenir possíveis confrontos, a comemoração/provocação acabou abortada. A toga devolvida e a melancia degustada entre os participantes da passeata da vitória.

De avião

Quem conta é Toninho Andari, testemunha ocular da história. Eleição vencida, Waldemar foi indagado, em entrevista, sobre Jundiapeba, único ponto da Cidade onde teve menos votos que os emedebistas. “Se pudesse, passava com um avião carregado de m… e jogava em cima”, disse ele, para provocar Nito Sona, o vereador oposicionista de lá. A repercussão foi a pior possível, mas o eleito não voltou atrás. Nos próximos seis anos, Jundiapeba ficaria esquecida.

Acabou a grana

Eleições municipais de 1982. Jacob Lopes, cacique político oposicionista, chegou em Braz Cubas, principal colégio eleitoral de Mogi, no início da tarde, e encontrou o território dominado por cabos eleitorais de Chico Nogueira. Em desvantagem, foi ao ouvido do líder dos boqueiros de urna e comentou que no comitê de Nogueira estava ocorrendo um grande tumulto porque não havia mais dinheiro para pagar o pessoal. Era mentira, mas funcionou como um rastilho de pólvora: em minutos não havia mais um cabo eleitoral de Chico por ali. E a oposição vendeu no Distrito.

Cuidado!

Conta o consultor Gaudêncio Torquato que Quintino Cunha, famoso advogado e poeta cearense, participava de um júri em Quixeramobim. O promotor berrava na tribuna: “Senhores jurados, estou montado na lei!”. Quintino pede aparte: “Vossa Excelência tenha cuidado para não cair, porque está montado em um animal que não conhece”. O promotor se aquietou de vez.

Touro e sorvete

Cansado de ser prefeito – já havia governado Arujá e Itaquá, na sequência –, Antonio Carlos Mendonça, o Toninho da Pamonha, um adepto dos rodeios, música sertaneja, botas e chapéus de abas largas, se elegeu deputado estadual e prometeu chegar à Assembleia a cavalo. Fez mais do que isso: foi montado num touro, que parou o trânsito de São Paulo, e ainda distribuiu sorvete e picolés de graça, em nome do Rancho da Pamonha, rede de lojas que ele mantinha ao longo das estradas que levavam à Capital.

