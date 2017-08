Folclore Político (VIII) O curador e o curandeiro

Informação

Houve um tempo em que a Prefeitura, Câmara e Delegacia de Biritiba Mirim funcionavam num mesmo espaço, ao lado da estrada que liga Mogi das Cruzes a Salesópolis, conforme lembra o ex-vereador Elias Tomé da Silva Pires. Numa tarde, o soldado Cristóvão deteve um menor infrator, que teve de ser conduzido à Delegacia, onde o delegado de plantão, Hamenadabe Alves Feitosa, foi atrás de alguém que pudesse atuar como curador do garoto para que ele pudesse ser ouvido na ocorrência. Não havia ninguém na Delegacia, àquela hora, que pudesse atender à expectativa da autoridade. O policial foi então até a sede da Câmara Municipal, ao lado, onde encontrou o vereador Otávio do Prado e lhe fez o convite para que fosse o curador do menor infrator. O vereador reagiu duro, dizendo que não aceitava e, mais que isso, categoricamente chamou às falas o delegado. Disse-lhe que realmente era possuidor de muitos defeitos, mas que curador ele jamais havia sido em toda sua vida. Mais indignado ainda passou a exigir que a autoridade lhe dissesse o nome de quem o havia denunciado como curador, pois quando soubesse, aí sim, iria chegar “às vias de fato” com o tal delator, não se importando sequer se viesse a ter de responder por isso perante a Polícia ou até à Justiça. E foi sob o efeito da inesperada reação do vereador que o delegado o acalmou, explicando-lhe, didaticamente, que “curador de menor” não tinha o mesmo significado de “curandeiro”. Somente então, tudo voltou à santa paz, na outrora pacata Biritiba.

Último cigarro

Com a saúde abaladíssima devido a um enfisema pulmonar, o ex-prefeito Waldemar Costa Filho estava internado no Hospital Ipiranga, quando recebeu a visita de Estevam Galvão de Oliveira. Proibido de fumar em razão da doença, Waldemar lhe pediu um cigarro. Fumante inveterado, Estevam aproveitou o fato de estarem a sós e atendeu ao desejo do amigo. Foram apenas algumas baforadas até que o médico Olavo Ribeiro entrasse no quarto e desse uma sonora bronca em ambos. Foram também as últimas. Waldemar morreria no dia seguinte.

Mineirices

Benedito Valadares, governador de Minas na década de 30, chegou a Curvelo para visitar a exposição de gado da Cidade. Na hora do discurso, se atrapalhou: “Quero dizer aos fazendeiros que já determinei à Caixa Econômica e aos bancos do Estado a concessão de empréstimos agrícolas a prazos curtos e juros longos”. Do meio do povo, alguém corrigiu: “É o contrário, governador! Empréstimo longo e juro curto”. Valadares não perdeu a pose: “Desde que o dinheiro venha, os pronomes não têm importância.”

Passeios

Uma de Sebastião Nery para marcar ponto: Padre Pedro acabava de chegar a Vassouras (RJ). Houve reunião na paróquia e ele reclamou que rapazes e moças faziam o footing em frente à Igreja, atrapalhando as missas. O vereador Pedro Ivo, candidato a prefeito, pediu a palavra: “É lamentável que em nossa Cidade não exista um local adequado para as famílias vassourenses fazerem o trottoir diário.” Perdeu a eleição, é claro…

“Traga o sanguíneo”

Antes de vir para Mogi estudar Medicina e fazer carreira como médico e político, Melquíades Portela foi coroinha de Padre Lima, em Crateús, no Ceará. Padre Lima era o apelido que o jovem sacerdote Manoel Bezerra de Melo havia herdado do sobrenome de seu pai, Manoel Bezerra de Lima Filho. Num dia de missa, já no altar, o padre chama o ajudante de lado e lhe diz: “Melquíades, me traga o sanguíneo”. E que diabos era aquilo, afinal? Em silêncio, ele voltou para a sacristia e acabou levando para o padre uma espécie de toalha enorme que encontrou por lá. O celebrante não conseguiu conter o riso, mesmo diante dos fiéis. Só depois, Melquíades soube que o sanguíneo era apenas um lencinho comprido, com o desenho de uma cruz, usado pelo padre para limpar o cálice do vinho. O fato até hoje provoca boas risadas quando recordado por ambos.

Cotidiano



Tem uma boa história da política para contar? Envie para:

darwin@odiariodemogi.com.br