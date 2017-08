Folclore Político (VII) Após as cestas, o bolo do Nega

Informação

O médico Melquíades Portela, afilhado político de Padre Melo que Waldemar Costa Filho adotou para vice em seu quarto e último mandato como prefeito de Mogi, aprendeu logo cedo que inimizades na política são passageiras. Tanto que ao término da campanha marcada pelo episódio das cestas básicas fantasmas, relatado domingo passado neste espaço, o autor da ideia, Januário Figueira Filho, o Nega, e seu tio Mauricio Najar, candidato derrotado à Prefeitura, fizeram as pazes com o vitorioso Waldemar. Nega, àquela altura dono de uma confeitaria na esquina das ruas Dr. Corrêa e Barão de Jaceguai, passou a ser frequentador assíduo do escritório político de Waldemar, na vizinha Coronel Souza Franco, onde hoje funciona o Diretório do PR. Certo dia, numa de suas visitas, Nega anunciou a Waldemar que iria lhe trazer um bolo de presente. Waldemar disse que aceitaria, de bom grado, mas logo que o visitante saiu, chamou seu vice, Melquíades. Apesar da pacificação, as desconfianças dos tempos da campanha ainda estavam latentes. Waldemar confessou ao vice que não poderia descartar o presente, mas que também não tinha assim tanta certeza a respeito da real qualidade do bolo. Ali poderia ter coisa. Mas o que fazer? –indagou ele, ao então parceiro de absoluta confiança. Melquíades não precisou pensar duas vezes: “Quando ele trouxer o bolo, eu estarei do seu lado. Então, você recebe o presente e convida para que todos nós comamos juntos. E faz com que ele coma o primeiro pedaço. Se ele comer, sem susto, eu também comerei em seguida e, então, o senhor poderá provar à vontade”. Dito e feito. Quando Nega chegou com o bolo, o script foi seguido à risca. A guloseima foi docemente devorada pelo visitante e pelos outros dois comensais. Nega foi embora contente. Contente também ficou Waldemar ao saber que as “desinteligências de campanha”, como diz Melquíades, haviam ficado definitivamente para trás.

Na Alfândega

Quem conta é Gaudêncio Torquato, em suas “Porandubas”: “Padre Aneiko, deputado estadual pelo PDC, vinha do Paraguai e, na fronteira de Foz do Iguaçu encontrou duas amigas que lhe pediram para passar uns perfumes de contrabando. Ele os arrumou no cinturão, sob a batina. Ao chegar à Alfândega, o fiscal pergunta: ‘Alguma mercadoria, padre?’ E ele: ‘Não!’ O fiscal: ‘E embaixo da batina?’ Ele responde: ‘O que tem aqui embaixo é dessas moças. O senhor quer ver?’ O fiscal não quis.”

Avisos I

Marco Bertaiolli herdou de Waldemar Costa Filho um quadro com a frase atribuída a John Kennedy, que servia como alerta aos incautos, na parte superior de seu gabinete, com os seguintes dizeres: “O segredo do fracasso é querer contentar a todos”. Funcionava como espanta favores.

Avisos II

Já o ex-governador do Rio de Janeiro, Chagas Freitas, mantinha um precioso mosaico português com a frase, lema e farol: “Não peço a Deus que me dê, mas que me ponha onde haja”.

Bomba, bomba!

Mário Berti Filho, conhecido ativista político local, ex-funcionário da antiga Cosim, garante que existe um verdadeiro arsenal de bombas e munições enterrado no terreno situado entre a linha férrea e o espaço que abrigou a antiga siderúrgica, na Vila Industrial. Segundo ele, naquele local eram enterrados os restos de materiais bélicos, alguns ainda intactos, que chegavam à siderúrgica em meio à sucata e eram separados para não colocar em risco os altos fornos na hora da produção do aço. A conferir.

Coice de mula

Mais uma de Sebastião Nery, o craque do folclore político: “José Machado, gordíssimo, 150 quilos, fazendeiro e chefe político em Macaé (RJ), não entrava em carro. Tinha medo. Após a Revolução de 30, Getúlio Vargas foi a Campos, mandou chamar Machado, que chegou montado na mula catrava de estimação. ‘Coronel Machado, o que é que o senhor está achando do meu governo?’ E Machado, matuto: ‘O caçador é bom, dr. Getúlio. A cachorrada é que não presta’”.

