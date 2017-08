Folclore Político (VI): O conto das cestas básicas

Informação

A disputa para aquele que viria a ser o terceiro mandato de Waldemar Costa Filho à frente da Prefeitura de Mogi prometia ser uma das mais difíceis de todas as campanhas já enfrentadas por ele. Afinal, do outro lado da disputa estavam candidatos do peso político de um Mauricio Najar, por exemplo, que tinha entre seus assessores o conhecido Januário Figueira Filho, o Nêga, filho de tradicional comerciante português, que se notabilizou pelo trabalho em padarias de diferentes pontos da Cidade. Nêga era adepto de medidas, digamos, pouco ortodoxas, quando se tratava de campanhas eleitorais. E foi com esse espírito que ele e alguns amigos percorreram a periferia mais pobre de Mogi, num final de noite, entregando supostos vales que, se entregues no comitê do adversário Waldemar, daria direito a uma cesta básica. No dia seguinte, logo pela manhã, a fila já dobrava o quarteirão da Rua Coronel Souza Franco, a partir do escritório onde hoje é a sede do PR. Eram centenas de pessoas à espera das tais cestas. Waldemar foi avisado do que acontecia. E, por volta de 8 horas, desceu do carro, bolsa preta pesada numa das mãos, foi para o interior da casa que lhe servia de escritório político e comitê. Lá fora, a cena fervilhava. Waldemar foi para sua sala, chamou alguns assessores e mandou que entrassem, um a um, todos que estivessem na fila. E, pacientemente, explicou a cada uma das pessoas que lá chegavam, que não fora ele quem distribuíra os vales e que tudo não passava de uma armação de seus adversários. Mas para compensar a perda de tempo de todos eles, o candidato enfiava a mão na bolsa, lotada de dinheiro, e entregava ao morador uma quantia muito superior ao valor de uma cesta básica da época, dizendo que era para pagar o ônibus da volta. Foi assim durante quase duas horas. E todos da fila “entenderam” muito bem o que havia acontecido. Naquela manhã, Waldemar ganhou um monte de votos que o ajudaram a vencer o pleito. A estratégia de Nêga, pelo menos daquela vez, não deu certo.

Ovos

Após a semana em que João Doria foi atingido com ovos, durante visita à Bahia, vale lembrar história semelhante ocorrida com Jânio Quadros, quando presidente. Comunicaram a ele: “Presidente, os ovos que ameaçaram jogar no senhor, em Brasília, foram mandados para um orfanato.” Jânio retruca, a seu modo: “Que corações generosos! Ovos podres para um asilo? Estranho cristianismo na Semana da Paixão do Senhor.”

Currículo

Nos tempos de AI-5 e de fechamento dos legislativos veio a ordem para que todos os parlamentares fizessem uma declaração de bens dos dez anos anteriores. Sebastião Nery, o jornalista, conta que João Batista Botelho, conhecido na Assembleia de São Paulo, como “João Cuiabano”, preparou seu dossiê e quando ia enviá-lo, alguém o advertiu que precisaria dar a “eles” também seu currículo. Homem de poucas letras, mas decidido, o Cuiabano virou uma fera: “Isso eu não vou dar de jeito nenhum. Só conseguirão se passarem sobre meu cadáver.”

Juros demais

Roberto Gusmão, empresário e ex-presidente da UNE, atualíssimo: “O Brasil já foi a República dos Bacharéis. Hoje não somos bem uma República dos Jurisconsultos. Somos sim, uma República dos ‘Juros com Insultos’.”

Excelências

José Roberto Kachel, ex- engenheiro do DAEE, envia sua história: “Lá pelos tempos d’antanho, a sessão da Câmara de Biritiba Mirim corria modorrenta. De repente, o pau cantou. Desentenderam-se os edis Zé Maria e Joaquim Padeiro. Zé Maria abriu a caixinha de ferramentas e passou a desancar Joaquim com impropérios inimagináveis. Joaquim ouvia impassível. ‘Vossa Excelência acabou?’- perguntou. ‘Sim’, respondeu Zé Maria. ‘Pois fique sabendo que Vossa Excelência está ofendendo Minha Excelência’, arrematou o Padeiro. A sessão terminou ali”.

Cotidiano



