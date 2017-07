Folclore Político (IV): A avenida vira autódromo

Informação

Os anos 80 estavam só começando, quando uma repentina paixão pelo automobilismo de velocidade passou a tomar conta de um grupo de marmanjos que resolveu transformar a recém-alargada Rua Olegário Paiva e o início da Avenida Narciso Yague Guimarães num palco para seus rachas de finais de semana. Os “pegas” passaram a chamar a atenção de um público que logo se juntou aos notívagos e boêmios, primeiros a ficar junto às calçadas da Praça João Batalha para assistir às verdadeiras acrobacias dos corredores que incrementavam cada dia mais seus carrões, devidamente “preparados” para as disputas noturnas. Entenda-se por “preparação” algumas mudanças no motor para aumentar a potência e sacos de areia nos porta-malas para dar maior estabilidade na hora de passar pela curva de subida da Narciso. A Imprensa passou a cobrir os rachas, mas a Polícia nunca aparecia para coibir os abusos, mesmo quando as “competições” passaram a atrair até concorrentes de outras cidades. Waldemar Costa Filho era o prefeito que havia implantado duas mãos na Avenida que passava diante dos prédios da Justiça do Trabalho, Prefeitura e Câmara, que ele havia construído em seu segundo mandato. Corredor de kart e amante da velocidade, ele foi provocado pelos jornalistas se nada iria fazer para acabar com as corridas que ainda poderiam provocar acidentes e até vítimas. Waldemar criticou o imobilismo da Polícia e prometeu medidas para o próximo final de semana. À época não havia Guarda Municipal e quando todos esperavam a interdição da Avenida aos corredores, eis que o prefeito envia para o centro das duas pistas uma ambulância da Prefeitura, que lá permaneceu durante as noites de sexta, sábado e domingo. Foi a desmoralização definitiva para a Polícia Militar que, na semana seguinte apareceu e pôs fim às corridas. Para tristeza dos espectadores que deixaram de ter, a partir dali, as atrações automobilísticas noturnas em pleno Centro de Mogi.

Conta Gaudêncio Torquato que certa vez, Juscelino Kubitschek, presidente, foi com Armando Falcão, ministro da Justiça, conhecer um desafio de cantadores, em visita ao Ceará. Um cego estava lá, gemendo rimas em sua viola. JK foi até ele, se apresentou e recebeu a resposta na hora: “Kubitschek, ai, meu Deus, que nome feio. Dele só quero o cheque porque do resto ando cheio”. Por via das dúvidas, Falcão jamais levou presidentes para ouvir cantadores.

Prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli foi ao Bairro de Varinhas verificar o asfaltamento da Avenida Ricieri Bertaiolli Jr, a principal do local. Desceu do carro todo feliz e logo recebeu a bronca de uma moradora, inconformada com a velocidade dos veículos na nova via. “Se morrer alguém, quero ver o que o senhor vai fazer”. Chateado, ele continuou andando até outra mulher lhe dar nova bronca. Dizia que ele havia asfaltado a via porque era a principal e deixado sua rua cheia de barro e pó. Bertaiolli escutou e, não teve dúvida. Mandou chamar a primeira mulher. “É o seguinte: você vai para a casa dela e ela prá sua casa; assim uma fica com o asfalto e a outra com a rua de terra. E todo mundo fica satisfeito”. A proposta não foi aceita.

Newton Cardoso, governador de Minas, ficou conhecido por sua cultura, que o transformava num poço de histórias hilárias, como diz Gaudêncio, lembrando uma performance dele em palanque: “Minas sempre se preocupou com a criação de bovinos e equinos. Agora eu vou cuidar também da produção de porquinos”. Outro comício, em Betim: “O problema de Minas é falta de fé. Vamos juntar minha fé, sua fé, nossas fezes, para salvar Minas.”

Waldemar, prefeito, recebe um grupo de garis que vão lhe pedir aumento. Justificam dizendo que corriam, por noite, atrás do caminhão da coleta, perto de 70 km. Waldemar escutou e duvidou. “Se vocês correrem de Mogi a São Paulo, que são 50 km, o aumento sai”. Os garis toparam, mas não imaginaram que o fiscal da corrida seria o próprio prefeito, em seu Fusca. No começo da noite de sábado, lá foram eles, Mogi-Dutra acima. Os garis abriram o bico na chegada à Ayrton Senna. Waldemar trouxe de volta os que couberam no Fusca e mandou um carro buscar o restante do grupo. A noite terminou num rodízio de pizzas, em César de Souza. Aumento de salário? Nem pensar…

