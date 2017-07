Folclore Político (III) Um carro para o prefeito

Informação

Toninho Andari, homem de confiança de Waldemar Costa Filho, guarda consigo, devidamente encadernadas, anotações que ajudam a entender um pouco mais a Mogi do início da década de 70, quando o ex-prefeito terminava o primeiro de seus quatro mandatos à frente da Prefeitura Municipal. Atendendo à solicitação da coluna sobre fatos pitorescos envolvendo políticos, que já se incorporaram ao folclore local, Andari aportou à Redação, semana passada, com uma das pastas contendo nomes e números que revelavam algo quase inusitado. Em 1972, último ano da primeira administração de Waldemar, os integrantes da colônia japonesa decidiram oferecer um automóvel de presente ao prefeito, em 3 de junho, dia de seu aniversário, numa festa que aconteceria no Parque Municipal da Serra do Itapeti, à época, aberto ao público. Um veículo mais barato, àquela época, custava por volta de 12 mil cruzeiros (dinheiro da época), mas os doadores queriam ir além disso. Quando as lideranças expuseram a ideia, ficou acertado que pessoas mais próximas de Waldemar, como o próprio Andari e Sylvio Pires, iriam mobilizar outros amigos do prefeito, gente da elite da época, para que também contribuíssem. Os japoneses e descendentes complementariam com o dinheiro que faltasse. E assim foi feito. Juntos, arrecadaram perto de Cr$ 58 mil. E entre “parabéns a você” e uma churrascada, também com direito a bolo, Waldemar recebeu o seu Landau, carro top de linha da época, ideal para quem, como o ex-prefeito, adorava velocidade e se arriscava pelas pistas de kart de Mogi e da Capital. Terminada a festa, no dia seguinte, um Waldemar, preocupado, chamou Andari ao seu gabinete: “E aí, deu para fechar a conta?” Não só havia dado, como ainda sobraram uns Cr$ 5 mil. E o que fazer com aquele dinheiro? A colônia abriu mão e Waldemar então ligou para o seu amigo e prefeito de São José dos Campos, à época Joaquim Bevilacqua, e pediu sua interferência junto a uma fábrica de ar-condicionado daquela Cidade. E foi assim que o Landau ganhou um equipamento pouco comum aos carros daquela época, o sistema especial de ventilação quente e fria, completando a qualidade do presente, que durou, sabe-se lá quanto tempo, nas mãos de Waldemar.

Outros tempos

Pouco antes de sua morte, Minor Harada, outro homem de confiança de Waldemar, relembrava a história do Landau com Toninho Andari, quando este lhe perguntou: “Será que a colônia conseguiria dar um carro como esse ao prefeito de hoje?” Mínor, dono de um humor ferino e ácido, respondeu de bate-pronto: “Mas nem uma bicicleta…”

Na tevê

Vindo de Cambé, no interior do Paraná, Antonio Lino da Silva ganhava a vida em Mogi, como empreiteiro de obras de telefonia, até que incentivado Nicolau Lopes de Almeida e amigos, decidiu se enveredar pela política, como candidato a vereador. Criativo, com uma câmera de vídeo, passou a filmar os problemas de bairros e as reclamações de moradores. A fita era levada ao prefeito, que prometia soluções. Uma montagem era feita e mostrada em espaços públicos, com um videocassete. Foi um sucesso, numa época em que a Cidade nem sonhava em ter uma emissora de tevê. E Lino se elegeu, com folga.

Comida ruim

Jornalista Sebastião Nery conta que Jânio Quadros ao lado de vários políticos cassados, já na década de 70, participava de uma feijoada, no aniversário do ex-deputado socialista, Wilson Raal, quando este, referindo-se à situação política dos presentes quis saber do ex-presidente por que ele havia renunciado. Jânio ficou vermelho e inchou, como se fosse explodir: “Dir-te-ei, Wilson. Dir-te-ei. Perguntaste, queres resposta. Tê-la ás. Renunciei porque a comida do Palácio da Alvorada era uma merda. Uma merda, Wilson, como a da tua casa!” Levantou-se e foi embora.

Coisas mineiras

Outra de Nery: Montes Claros elegeu prefeito, pela Arena, o homem mais rico da Cidade. Doutor Pedro Santos logo inaugurou uma praça e ficou com medo de estragarem seu jardim. Pôs a placa: “Proibido pisar na grama. Quem não souber ler, favor perguntar ao guarda.”

