‘Fogo de Conselho’ marca os 70 anos do Grupo Escoteiro Ubirajara

Cidades

ELIANE JOSÉ

Com o atendimento atual a uma centena de jovens e crianças, o Grupo Escoteiro Ubirajara de Mogi das Cruzes completa hoje 70 anos de atividades. Chega a um marco alcançado por poucos projetos e empresas mogianas com o atendimento a cerca de 6 mil pessoas, em diferentes décadas. Na pavimentação dessa trajetória, adaptou-se aos tempos, no início dos anos 1970 passou a receber mulheres, e se manteve fiel a um mantra do escotismo mundial, que diz “um escoteiro sempre fala a verdade”.

No próximo sábado, a data será celebrada com uma atividade de rotina, chamada “Fogo de Conselho”, um encontro entre lobinhos e escoteiros para o preparo de uma fogueira, temperado por uma roda de conversa e histórias compartilhadas entre os participantes.

Há 25 anos no Ubirajara, o analista de marketing Rodrigo Ramos de Freitas afirma que o grupo tem sido procurado por famílias que enxergam no escotismo uma maneira de lidar com o adolescente enredado pelo mundo virtual. “Normalmente, são pais que enfrentam dificuldades com os filhos que só querem ficar nos games”, comenta. Segundo ele, a maior parte dos participantes não é formada por filhos de escoteiros.

“Nós sentimentos que a criança vive enclausurada e como nossas atividades são ao livre, com passeios e treinamentos, e têm o objetivo de estimular o trabalho em equipe, a vida social e cidadã, nós conseguimos atender ao que os pais desejam”, conta Freitas.

O escotismo concentra-se na divulgação de valores e no estímulo às potencialidades físicas, sociais e espirituais – aqui, sem a preferência por essa ou aquela religião.

Freitas destaca que o aprendizado foca de maneira particular no desenvolvimento de lideranças. “Primeiro, a criança aprende a ser liderada e, depois, passa a liderar”. Outra vocação no DNA desse grupo fundado pelo ex-coronel Robert Baden-Powell, na Inglaterra, em 1907, é o trabalho em equipe para a elaboração de tarefas e vivências, como os acampamentos em áreas verdes, quando o integrante aprende e cuida de tudo: da cozinha à montagem da barraca.

Com sede própria, a entidade mogiana realiza as atividades apenas aos sábados. Os instrutores são voluntários e uma contribuição de R$ 40,00 é sugerida aos participantes.

O núcleo mogiano é um dos mais antigos do Estado e possui cerca de 130 participantes, entre os aprendizes e os veteranos. “Uma vez escoteiro, sempre escoteiro”, repete Freitas, contando que ex-frequentadores são convidados para palestras e encontros.









Fundada pelo professor Rodolfo Melhman, a entidade possui caráter educativo e não visa fins lucrativos e políticos. E recebeu em diferentes momentos mogianos que se tornaram conhecidos como prefeito, vereadores, médicos, esportistas e desembargadores.

É presidido por Bruno Roberto, há 18 anos integrante do Ubirajara.

A data de hoje também será comemorada com um jantar e uma apresentação no dia 1º de abril, no Instituto Dona Placidina.

Interessados em participar do grupo podem obter outras informações no telefone 2378-5285 ou na página do Grupo Ubirajara (geubirajara.org.br) – os iniciantes são aceitos a partir dos 6 anos.

Nos encontros, aos sábados, os participantes são divididos por faixa etária, mas todos compartilham os passeios e eventos.

Grupo fez história na Cidade



CHICO ORNELLAS

m 1947, quando fundou o Grupo Escoteiro Ubirajara, o professor Rodolpho Mehlmann tinha um propósito, nada mais: seguir as sugestões de Baden Powell, o idealizador do movimento. A primeira sede só veio alguns anos depois, por gentileza da Associação das Famílias Cristãs, que ocupava velho casarão da Rua José Bonifácio, hoje demolido e transformado em estacionamento. A associação cedeu um dos quartos e o quintal.

Esse espaço foi utilizado pelo grupo por cerca de 10 anos, até final da década de 1950. Quando as freiras reclusas do Convento do Rosário deixaram as celas e se transferiram para Taubaté e a própria Igreja do Rosário foi desativada, Rodolpho Mehlmann levou o Ubirajara para lá.

Pelo Grupo Escoteiro Ubirajara passaram centenas de meninos, hoje senhores nesta mesma Cidade. Como o ex-prefeito Antônio Carlos Machado Teixeira; o médico Glauco De Lorenzi; Aécio Yamada; o procurador de Justiça José Eduardo Arouche de Toledo; Dioguinho Dominguez; João Francisco de Melo Colella e muitos outros.