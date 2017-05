Foco na formação global dos alunos

Artigos

Regina Coeli Bezerra de Melo

Como preparar os alunos para a profissão que escolheram? Como ensiná-los a desenvolver uma carreira bem-sucedida? Que profissionais precisamos formar: apenas técnicos ou cidadãos conscientes das suas responsabilidades? Muitas dúvidas permeiam o ensino universitário, mas é importante ressaltar que o mercado de trabalho está em constante transformação e cada vez mais exigente. Busca profissionais versáteis, que apresentem currículos que denotem competência técnica e, ainda, tenham capacidade de estabelecer boas relações interpessoais, facilidade para tomar decisões e desenvolverem uma visão ampla e abrangente não apenas da área escolhida. Ou seja, aquele cujo trabalho o faça sentir plenamente realizado na esfera pessoal ao mesmo tempo em que é especialista em sua profissão.

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) está sempre atenta ao perfil profissional que as empresas procuram. Afinal, é no ensino superior que os estudantes são preparados para trilhar o início de suas carreiras. Muito mais do que ensinar o conteúdo necessário para o curso escolhido, a preocupação é inseri-los em uma realidade que lhes possibilite galgar muitos degraus nesta longa jornada do conhecimento.

A nossa rotina de trabalho é auxiliar os alunos a realizarem o sonho de terem uma formação universitária. É uma conquista diária, que requer muito estudo, garra e persistência de ambas as partes. Ao escolherem uma universidade, os jovens depositam nela as suas expectativas de um futuro promissor.

É, de fato, uma enorme responsabilidade que gera reflexões acerca dos rumos do ensino universitário que, atualmente, mira o seu foco na formação de líderes de suas próprias vidas, que possam encarar os desafios de uma sociedade globalizada e dinâmica, sem perder as referências da sua própria formação intelectual, emocional e cultural. Que superem desafios e conquistem o seu espaço.

Ao longo dos seus quase 55 anos de tradição, a UMC avança acompanhando a história de milhares de alunos. Volta todos os seus esforços para a qualidade de ensino, porque acredita que a educação transforma as pessoas e o ambiente em que elas vivem para, enfim, formar pessoas preparadas para enfrentar os desafios diários. E tudo isto se faz com muita dedicação, comprometimento, professores preparados para esta nova realidade e estrutura adequada para o desenvolvimento do saber.

