Flamengo derrota o Mogi no Hugão

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Flamengo mostrou sua força nesta terça-feira (17), no NBB. Em pleno Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, lotado, o time carioca dominou o Mogi/Helbor do início ao fim e conquistou uma expressiva vitória, por 83 a 57 (38 a 23 no primeiro tempo), para se manter isolado na liderança da competição. Por outro lado, os mogianos falharam no sistema defensivo, não diminuíram a vantagem do rival na história da competição, perderam uma invencibilidade de 19 partidas em casa e ainda deixaram o G-4. O time do técnico Guerrinha pega o Macaé amanhã, também em casa, em busca da reabilitação.

O Flamengo lidera com um total 12 vitórias em 14 jogos. Já o Mogi sofreu sua quinta derrota em 12 partidas disputadas e despencou da quarta para a sétima posição.

Equipe que mais acerta bola de três na temporada, com 11,5 acertos por partida, Mogi viveu uma noite desastrosa nos tiros de longa distância. Foram 31 arremessos tentados e apenas quatro convertidos (12,9%). Do outro lado, o Flamengo teve 12 bolas convertidas em 27 tentativas (44,4%).

O Flamengo ainda acabou com uma invencibilidade de 19 partidas do Mogi em casa. A última derrota dos mogianos foi justamente diante do time carioca, em maio do ano passado, no playoff semifinal.