Fiscais criticam cálculo do IPTU complementar em Mogi

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Os critérios adotados pelo Município para implementar o programa de revisão dos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ser discutidos pelo vereador Mauro Araújo (PMDB) com o prefeito Marcus Melo (PSDB).

Ele disse ontem, na sessão na Câmara, que vai procurar o chefe do Executivo porque foi procurado por uma comissão de fiscais municipais que não concordam com os critérios adotadas para cálculo dos valores que serão pagos por proprietários que ampliaram a construção de seus imóveis e não regularizaram a situação na Prefeitura.

Os fiscais, segundo o vereador, são contra o método adotado por meio do levantamento aéreo fotográfico, com tecnologia a laser, que apenas mostra o imóvel por cima, sem conferir o que de fato foi feito na obra. Eles acham que deveriam participar do processo para conferência pessoalmente e ver o que de fato foi construído a mais, já que pela imagem aérea não é possível verificar se o proprietário ampliou um cômodo ou apenas cobriu a área de garagem, o que pode diferenciar os valores.