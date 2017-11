Finados e a Festa da Melancia

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Essa semana passei perto do Cemitério São Salvador e vi os preparativos para a “festa” dos mortos. Algumas barracas vendendo flores e velas e muitas pessoas preparando os túmulos para o Dia de Finados. Muita gente só lembra “deles” uma vez por ano.

Depois, recordei da cidade de Itápolis, onde nasci e fui criado. Acho que o genial Dias Gomes morou um tempo lá, onde se inspirou, para criar seus personagens. Em Itápolis, 40 anos atrás, o cemitério era distante e isolado. Chegava-se à derradeira morada pela antiga Avenida da Saudade (o nome foi alterado – sou contra mudar nomes de logradouros públicos). No dia de “Finados”, na avenida, havia dezenas de caminhões, vendendo melancias. O Finados era também a “Festa da Melancia”. As pessoas visitavam os mortos e voltavam para casa com uma melancia.

Mas, próximo ao cemitério, muitos “faziam festa” o ano inteiro. À noite, inúmeros casais iam namorar na Avenida da Saudade, onde ocorriam os “considerandos”. Os “finalmentes” aconteciam em uma estradinha, situada atrás da necrópole. Se frequentei a referida estradinha na juventude? Não conto nem sob tortura. Vários itapolitanos foram gerados lá. Filosófico: morte e concepção. No cemitério, durante o dia, havia encontros furtivos. Pudera, qual cônjuge iria desconfiar de uma “inocente” visita aos mortos?

Não gosto de cemitérios. Apenas vou a enterros de pessoas muito queridas. O corpo morto é “uma velha casca abandonada” (O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry). Um dia, para a última viagem, abandonarei essa velha casca (parafraseando o poeta citado). Sei que “um dia ela virá. Será de manhã, quando tudo acorda para a vida, o ar é mais puro a as esperanças renascem? Será à tarde, sob a grata luz que põe vermelho e ouro no céu e tudo fica quieto e triste? Será à noite, em meio à angústia ou durante o prêmio do sono? Só sei que ela virá, imprevisível, inarredável e forte como o destino” (“A Estrada da Vida”, Rubens Sudário Negrão). Mas, enquanto “ela” não vem, quero muitas festas, até a das melancias.

No dia 2 comprarei uma melancia, para celebrar os mortos e lembrar de minha juventude. Será que recordarei da estradinha que ficava atrás do cemitério de Itápolis?

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo