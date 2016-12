Artigos

Mauricio Chermann

O fim do ano é um momento em que os sentimentos de solidariedade com o próximo, fraternidade e a sensação de movimento são mais fortes nas pessoas. Isso porque, embora a passagem de ano seja uma continuidade dos dias do calendário, a simbologia do Ano Novo nos remete a renovação, a busca pelo novo, a chance de fazer tudo dar certo.

Por causa desta simbologia, o fim do ano também é um momento de reflexão, de analisarmos as nossas atitudes, o andamento dos nossos projetos, nossa relação com o mundo e com as pessoas. E, essa análise, seja ela interna ou externa, é muito importante para que possamos evoluir como ser humano e como profissional. E também para planejarmos nosso futuro, buscando alcançar sonhos e metas.

Na Universidade Braz Cubas, a busca aos objetivos e sonhos é sempre incentivada. Nós queremos que os acadêmicos e também o corpo docente reflitam constantemente sobre suas metas e o caminho para alcançá-las. Pensando nisso é que o nosso projeto pedagógico valoriza a elaboração de trabalhos práticos, a vivência profissional e as ações sociais. Pretendemos, com isso, que os nossos estudantes se tornem pessoas e profissionais cada vez mais preparados, mais justos e mais solidários.









Fora do Campus podemos também fazer essa reflexão com mais frequência, pensarmos nos caminhos que queremos tomar e onde queremos chegar. Vamos aproveitar que as sensações e sentimentos estão mais fortes neste fim de ano e tentar estendê-los para os próximos 365 dias que virão. Assim, quem sabe, teremos um 2017 melhor, com mais estabilidade política e econômica, com mais conquistas para o Brasil e, que pessoalmente, possamos a continuar no caminho para nos tornarmos pessoas e profissionais ainda melhores.

Boas festas e um próspero Ano Novo a todos!

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas