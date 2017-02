Fim da concessão e o futuro do Terminal

Informação

O leitor Edimilson Silvério envia mensagem a esta coluna solicitando que seja comentado neste espaço o episódio envolvendo o término da concessão para administração do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone e o que deverá vir por aí com a abertura de nova concorrência para escolha da empresa que dará continuidade ao trabalho que vem sendo realizado naquele local pela Socicam. O leitor questiona se não deveria ser construída uma nova rodoviária, “porque aquela construção dos anos 80 já está super acanhada, mais lembrando um simples ponto de ônibus, se comparado com rodoviárias de grandes cidades, como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Londrina, etc”. Tal preocupação, evidentemente, faz muito sentido. Afinal, como diz o Edimilson, uma estação rodoviária é uma das principais portas de entrada da Cidade e que, por isso mesmo, mereceria ser algo mais imponente e funcional, capaz de oferecer comodidade e conforto aos que chegam ou saem da Cidade de ônibus. Por mais de uma vez, já tivemos oportunidade de comentar, neste mesmo espaço, que Mogi das Cruzes necessitava de um Terminal Rodoviário à altura de uma Cidade que caminha para quase meio milhão de habitantes. O leitor diz ainda que seria interessante escolher um novo local para a construção de “algo mais moderno e maior, já que uma Cidade como Mogi merece algo de encher os olhos daqueles que vêm nos visitar”. Quanto à mudança do Terminal, alguns arquitetos mogianos já disseram, em entrevista a este jornal, que a localização é uma das características mais positivas da rodoviária, inclusive por estar ao lado de um terminal ferroviário, o que poderia facilitar futuras integrações intermodais. De um jeito ou outro, a oportunidade de se melhorar as atuais condições da atual estação rodoviária não pode passar em branco. E a concorrência para escolha da nova administradora pode ser um bom caminho para isso.

Cegonha à vista

Deu no jornal Agora, da Capital, que a DJ Paula Moraes está grávida de três meses, do tenista João Souza, o Feijão. Segundo a publicação, o casal ainda não sabe o sexo do bebê. Lembrada sempre como a ex-namorada de Ronaldo Fenômeno, Paula Moraes é sobrinha do cantor e compositor Orlando Moraes, marido da atriz global Glória Pires.

Igreja – 1

A Diocese de Mogi divulgou comunicado oficial com mudanças na composição de paróquias e seus titulares. Padre José Orlando da Cruz foi para a Paróquia de Sabaúna, enquanto padre Diogo Shishito dos Santos passou a ser o vigário da Paróquia Cristo Rei, na Vila Oliveira. Já padre Rogério de Oliveira será o vigário paroquial da Catedral de Santana.

Igreja – 2

Ainda conforme as mudanças determinadas pelo comando administrativo da Diocese, padre Marcos Sulivan Vieira passou a atuar como reitor do Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus, Igreja de São Benedito e capelão da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Mogi, sem prejuízo de suas atividades como diretor administrativo e financeiro do Colégio Diocesano Paulo VI.

Em alerta

O vereador Antonio Lino (PSD) não esconde sua preocupação com o agravamento da situação econômico-financeira dos municípios da Região. Ele acha que a crise poderá resultar em aumento de custos para Mogi, em setores como a saúde pública, que acabará recebendo pacientes de outras cidades. “É preciso vigiar isso de perto”, adverte o vereador.

Cotidiano



Frase

Temer terá no STF um ministro para chamar de seu.

Ricardo Noblat, jornalista, sobre indicação de Alexandre de Moraes para substituir Teori Zavascki como ministro do Supremo Tribunal Federal