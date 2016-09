Filme traz o reinado de congos de Mogi

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

O documentário “Reinado de Congos de Mogi das Cruzes” será lançado neste sábado, às 15 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, como parte da programação de encerramento do convênio firmado entre Casa do Congado e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no desenvolvimento do projeto “Mapeamento e o Resgate de Aspectos da Cultura Tradicional de Comunidades Afrodescendentes de Mogi das Cruzes”

Dirigido por Déo Miranda e produzido pela Malungada Produtos Culturais, o filme mostra relatos sobre as origens do Reinado de Congos de Mogi das Cruzes, iniciado nos anos 50 e que hoje agrupa oito agremiações de congada, marujada e moçambique, surgidos como ramificações de grupos mais antigos, desde a migração dos primeiros dançantes moçambiqueiros de cidades do Vale do Paraíba e Alto Tietê, bem como de uma grande quantidade de dançantes vindos do Estado de Minas Gerais.





O filme traz relatos de mestres e dançantes, que falam sobre suas heranças tradicionais, os conflitos que envolvem suas crenças, a relação com o catolicismo e as práticas afrodescendentes, além das dificuldades para superar o preconceito e os meios para manter seus grupos em atividade.

Também constam nesta produção os registros das principais celebrações dos grupos, entre elas a Coroação do Rei do Congo e as participações na Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. O filme apresenta, ainda, trechos do documentário de Mario de Andrade, filmado em Mogi no ano de 1936, e há também imagens de acervo da Casa do Congado.

Depoimentos dos mestres Chico Preto e Zé Tavares, os dois mais antigos dançantes deste reinado, além de falas dos mestres e dançantes Silvio Antônio, Gilsaine Afonso, Sidinéia dos Santos, Dona Lurdes, José Paulino, Marina Gama, Dona Zizi, Donizete Aparecido, Luciene Oliveira e Roberto Ranulfo Junior, confrontando com abordagens dos pesquisadores Odair de Paula e Jurandyr Ferraz Campos, responsáveis pela pesquisa histórica que envolveu todo este processo.

Com pouco mais de 1 hora de duração, o documentário encerra voltando ao ano de 2015, relembrando os conflitos e as polêmicas que envolveram grupos tradicionais e a organização do evento daquele ano, deixando uma mensagem de conciliação e paz entre as comunidades.

Este produto cultural, explica Déo Miranda, responsável pela Casa do Congado, é parte dos objetivos do convênio com o Iphan, celebrado e iniciado em 2014, e agora chegará às mãos dos detentores congadeiros de Mogi das Cruzes, únicos autorizados a comercializar ou doar os seus exemplares. Tão logo se esgote suas cotas, o filme será disponibilizado para download gratuito no site www.malungadapc.com.